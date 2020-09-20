«فلاي دبي» تستأنف رحلاتها إلى المالديف

دبي (الاتحاد)

أعلنت «فلاي دبي»، أمس، عن استئناف رحلاتها إلى ماليه عاصمة جزر المالديف، اعتباراً من 27 أكتوبر المقبل، بواقع 4 رحلات أسبوعياً، ليرتفع عدد وجهاتها إلى 40 وجهة في أفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط.

إلى ذلك، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»: «مع رفع المزيد من الدول القيود المفروضة على السفر الدولي، نلعب بالتعاون مع شركائنا والعاملين في صناعة السفر دوراً في حماية السفر في هذه البيئة الجديدة، التي تمكن المزيد من الأشخاص من السفر بثقة»، مشيراً إلى التزام الشركة، بإضافة مزيد من الرحلات بشكل تدريجي لدعم تدفق التجارة والسياحة في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف، أن فلاي دبي تعمل على زيادة عملياتها بشكل مطرد منذ يوليو الماضي، وتواصل تشغيل رحلات الشحن الكاملة ورحلات العودة إلى الوطن، بالإضافة إلى جدول الرحلات المنتظمة، وستتيح الخدمة الجديدة إلى المالديف للمسافرين، الوصول إلى هذه الوجهة السياحية لقضاء العطلات من دبي وخارجها، سواء كانوا ضمن شبكة فلاي دبي، أو من خلال الرمز المشترك مع طيران الإمارات.