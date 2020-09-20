«الدار» تطلق برنامج ولاء رقمي مجاني

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة الدار العقارية، أمس، برنامج المكافآت الرقمي «دارنا» لمكافأة العملاء عن كل معاملة منفذة عبر محفظة مشاريع الشركة في أبوظبي والعين، ليكون البرنامج الأول من نوعه في أبوظبي والأكثر تنوعاً ومرونة في دولة الإمارات، حيث يكافئ العملاء في مجالات التسوق والتعليم والاستجمام والقطاع العقاري، كما يمنحهم فرصة اكتساب واستبدال النقاط مع شركتي «بروفيس» و»خدمة» لإدارة العقارات والمرافق، التابعتين لشركة الدار.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي في شركة الدار: «يمنحنا البرنامج فرصة توفير قيمة مضافة لعملائنا ومكافأتهم كأعضاء في المجتمع المتنوع الذي تحتضنه الشركة، كما يتيح المساهمة بشكل أكبر في دعم مسيرة نمو إمارة أبوظبي».

ويمكن تحميل برنامج «دارنا» مجاناً على الهواتف الذكية من متجري «آبل» App Store و«جوجل» Google Play.

وتتيح الدار العقارية عبر محفظتها المتنوعة لأعضاء برنامج «دارنا» اكتساب النقاط مقابل أي خدمة مقدمة واستبدالها في أي مكان يريدون ضمن مشاريع الشركة وكذلك مع شركاء مختارين. كما يمكن للأعضاء تجميع نقاطهم ثم إنفاقها عند شرائهم أو استئجارهم العقارات، والاستفادة من خدمات الصيانة، وتسديد الرسوم الدراسية في «أكاديميات الدار»، والتسوق في مراكز تسوق «الدار» عالمية المستوى، إضافة إلى التمتع بعروض الاستجمام المتنوعة لدى الشركة.

ويوفر «دارنا» فئات ذهبية وفضية وبرونزية للعضوية، على أن تتحدد كل فئة وفقاً لنشاط العضو خلال فترة 12 شهراً من انتسابه إلى البرنامج أو الترقية من فئة إلى أخرى. وكلما ارتفع مستوى العضوية، كلما كانت المكافآت المتاحة للأعضاء أكبر.