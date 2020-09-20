تسليم «بلووم تاورز» ديسمبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة بلووم العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، أمس عن آخر مستجدات مشاريعها في قرية جميرا الدائرية في دبي.

على الرغم من التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، تحرز الأعمال الإنشائية في بلووم تاورز وبلووم هايتس تقدماً ملحوظاً حسب الجدول الزمني المحدد. وقد اكتملت الأعمال في بلووم تاورز بنسبة تزيد عن 90% وفي بلووم هايتس بنسبة تزيد عن 77%.

وتجري جميع الأعمال في مشاريع شركة بلووم العقارية على قدم وساق، مع التزامها بتطبيق تدابير صارمة لضمان صحة وسلامة العاملين في المواقع.

وفي هذا الصدد، صرحت بلووم العقارية: «يسعدنا تحقيق هذا التقدم الكبير في مشاريعنا وجميع أعمالنا بالرغم من التحديات التي تفرضها جائحة فايروس كورونا المستجد على السوق العقاري في العالم أجمع. نصب تركيزنا بشكل رئيسي على تسليم مشاريعنا في دبي ضمن الجدول الزمني المحدد، حيث شهدنا تقدماً ملحوظاً في أعمال البناء عبر مشروعي بلووم تاورز وبلووم هايتس».