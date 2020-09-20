«أرادَ» ترسي عقداً لإنشاء أول مدرسة في «الجادة»

الشارقة (الاتحاد)

أرست أرادَ عقداً للمباشرة في بناء أول مدرسة في الجادة؛ والتي تعتمد المنهاجين الأميركي والبريطاني، بقيمة إجمالية تبلغ 220 مليون درهم، حيث ستكون الأولى من أصل ثلاث مدارس تحتضنها الجادة.

وستستقبل مدرسة سابيس (SABIS®) الدولية الجديدة طلابها في شهر سبتمبر 2021، وستكون عضواً في شبكة سابيس العالمية المرموقة، والتي تتولى إدارة وتشغيل فروع مدارس الشويفات الدوليّة حول العالم.

وقد تم منح عقد إنشاء المرحلة الأولى من المدرسة لشركة الزمالك للمقاولات العامة ذ.م.م. والتي تتمتع بسجل استثنائي في تسليم المشاريع العقارية المميّزة وفق أعلى المعايير الدولية. وتشمل محفظة الشركة إنشاء وتسليم مدرستين تحت إدارة مؤسسة سابيس، ألا وهي مدارس الشويفات الدولية بأم القيوين ورأس الخيمة.

وتتربع المدرسة على قطعة بمساحة 61 ألف متر مربع في الركن الجنوبي الشرقي من المشروع، بجانب مجتمع إيست فيليدج السكنيّ.

وقد تمت المباشرة بالعمل في موقع المدرسة بالجادة، حيث يتوقع إنهاء الأعمال الإنشائية في شهر يونيو 2021، استعداداً لاستقبال طلاب العام الأكاديمي 2021-2022 في شهر سبتمبر من العام ذاته.

وتتضمن المرحلة الأولى إنشاء مدرسة تستقبل الطلاب من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث، في حين يتوقع إنهاء المرحلتين الثانية والثالثة خلال عامي 2022 و2023 على التوالي، بحيث تصل الطاقة الاستيعابية للمدرسة إلى 4000 مقعد، وتغطي جميع الصفوف الدراسية من الروضة وحتى المرحلة الثانوية.

وفي تعليقه، قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: «يمثّل التعليم المرموق، وفق أعلى المعايير العالمية، إحدى الميزات الاستثنائية التي توفرها الجادة لسكانها في هذا المجتمع العصري المتكامل، وهذا ما دفعنا للشراكة مع مؤسسة سابيس العالمية للخدمات التعليمية». وأضاف: «تسير الأعمال الإنشائية بسرعة كبيرة في العديد من المواقع في الجادة، حيث يظهر ذلك مدى التزامنا للمضي قدماً في تدشين جميع المرافق الضرورية في هذه الوجهة المتكاملة».