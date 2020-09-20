مليارا درهم مكاسب سوق أبوظبي السوقية

حسام عبدالنبي (دبي)

هيمنت حالة من الهدوء على تداولات أسواق الأسهم المحلية خلال جلسة بداية الأسبوع، لتنخفض معدلات التداول بالمقارنة بجلسة التداول السابقة، حيث تراجعت قيمة التداولات الإجمالية في كلا السوقين إلى 568 مليون درهم من تداول 351.2 مليون سهم خلال 6007 صفقات.

وربحت القيمة السوقية نحو ملياري درهم، محصلة لزيادة القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 1.98 مليار درهم إلى 690.9 مليار درهم، وارتفاع القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 38 مليون درهم فقط إلى 321.6 مليار درهم.

وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي ارتفاعاً إيجابياً بنسبة 0.79%، في حين استقر المؤشر العام لسوق دبي عند مستوى 2320.2 نقطة، في ظل عمليات تجميع على الهادئ لعدد من الأسهم التي يتوقع المستثمرون أن تحقق الشركات المصدرة لها نتائج أعمال أفضل عن الفترات المالية السابقة، ومنها «إعمار للتطوير» الأنشط من حيث القيمة أمس، حيث واصل السهم الارتفاع القوي بنسبة 5.37% إلى 2.55 درهم، و«إعمار العقارية» الذي حل ثانياً من حيث قيمة التداول، ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.33% عند سعر 3 دراهم، محاولاً تخطى ذلك المستوى للمرة الثانية، وفي المقابل واصل سهم «أرابتك القابضة» نزف الخسائر العنيفة، لينخفض أمس بالحد الأقصى (ليمت داون)، مع اختفاء طلبات الشراء تماماً في نهاية جلسة التداول، وليتصدر «أرابتك» قائمة الأسهم المنخفضة بنسبة 4.87%، ويغلق عند سعر 0.566 درهم، وسط ترقب حذر لنتائج اجتماع الجمعية العمومية للشركة في نهاية الأسبوع الجاري، والتي ستنظر في قرار استمرارية الشركة من عدمه، في ظل تراكم خسائرها.وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد عزز المؤشر العام للسوق مكاسبه، ليرتفع أمس بنسبة 0.79% وبمقدار 35.56 نقطة، وأغلق عند مستوى 4546.16 نقطة، وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 337.31 مليون درهم بعد تداول 79 مليون سهم، خلال تنفيذ 1733 صفقة.

وجاء سهم «الدار العقارية» في مقدمة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 30.7 مليون سهم، تلاه «بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع» بتداول 9.9 مليون سهم، ثم «بنك أبوظبي التجاري» بنحو 7.3 مليون سهم، ثم «بنك أبوظبي الأول» رابعاً بحجم تداولa 6.7 مليون سهم.

وحقق سهم «العالمية القابضة» أعلى قيمة تداولات بلغت 75.79 مليون درهم، تلاه «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 75.65 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بقيمة 63 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بقيمة تداولات 40.6 مليون درهم.

وجاء صعود مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بدعم من صعود الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي الثقيل في احتساب المؤشر، وأهمها سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 2.15% إلى 11.4 درهم، وكذلك صعود أسهم نشطة مثل «الدار العقارية» بنسبة 0.48% إلى 2.08 درهم، و«أبوظبي الإسلامي» بنسبة 1.71% إلى 4.17 درهم.

وفي المقابل حد من صعود المؤشر تراجع سهم «العالمية القابضة»، أنشط الأسهم من حيث قيمة التداولات أمس، حيث انخفض السهم بنسبة 0.21% إلى 37.7 درهم.

ورصدت بيانات سوق دبي المالي تسجيل المؤشر العام انخفاضاً لا يذكر بمقدار 0.59 نقطة إلى 2320.28 نقطة، وذلك رغم ارتفاع أسهم 20 شركة مقابل انخفاض أسهم 12 شركة، وشهدت قيمة التداولات تراجعاً نسبياً، مقارنة بجلسة التداول السابقة، حيث تم التعامل على 272.2 مليون سهم، بقيمة 231.2 مليون درهم، من خلال تنفيذ 4274 صفقة. وحقق سهم «إعمار للتطوير» أعلى قيمة تداولات في سوق دبي بنحو 30.8 مليون درهم، وتلاه «إعمار العقارية» بقيمة تداول 21.6 مليون درهم، ثم «أرامكس» بقيمة 21.3 مليون درهم، في حين جاء سهم «الإثمار القابضة» في الصدارة من حيث حجم التداولات، لليوم الثاني على التوالي، بعدد 52.8 مليون سهم، وتلاه «أرابتك القابضة» بتداول 28.44 مليون سهم، ثم «الاتحاد العقارية» بتداول 25.25 مليون سهم.