تطوير منصة «شهادة» عبر تقنية البلوك تشين

دبي (الاتحاد)

أعلنت «اتصالات ديجيتال» أمس، عن شراكتها مع «سمارت ورلد» لتطوير منصة «شهادة» الخاصة بالشهادات الرقمية المحمية من التزوير، وتوفيرها لكافة المؤسسات التعليمية في المنطقة.

وتعمل هذه المنصة العصرية على توفير الوقت والمصادر لتمكين مختلف الجهات من إصدار المؤهلات بشكلٍ آمن، عبر تقنية البلوك تشين، مما يساهم في تفادي حالات تزوير الشهادات التعليمية وتسجيلها، بحيث يمكن مشاركتها مع الأطراف المعنية، والتحقق من صحتها بسهولة تامة.

وفي هذا السياق، صرّح عبد الله إبراهيم الأحمد، النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في «اتصالات»: «يسرنا التعاون مع «سمارت ورلد» لتطوير منصة «شهادة» الآمنة، وهي إحدى الحلول العصرية والمبتكرة المصّممة خصيصاً لدعم القطاع التعليمي. وتحرص «اتصالات ديجيتال» على تقديم إمكاناتها وخبراتها المرتكزة على أحدث التقنيات لتمكين جميع القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط. وتجسد منصة «شهادة» مدى قدراتنا في مجال تقنية البلوك تشين، والتي سبقها إطلاق منصة رقمية محلية، بالتعاون مع ثمانية مصارف بارزة في الدولة، بهدف رقمنة العمليات التجارية في القطاع المالي».

من جانبه، أفاد عبد القادر علي، الرئيس التنفيذي لشركة «سمارت ورلد»: «ستثمر شراكتنا مع «اتصالات ديجيتال» عن العديد من المنافع الإيجابية المشتركة، ويسعدنا هذا التعاون المشترك وما سينتج عنه من فرص مستقبلية. وتوفر منصة «شهادة» الدعم لجميع الفئات المعنية، بمن فيهم الطلاب والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى أصحاب العمل، الذين سيتاح لهم التحقق من الشهادات بكل سهولة، وبالتالي تقليل حالات التزوير المرتبطة بها».