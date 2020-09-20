انضمام «سمارت آي أو تي» لقاعدة شركاء «مورو»

دبي (الاتحاد)

بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وقّع مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، والمملوك بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، اتفاقية مع شركة سمارت آي أو تي، إحدى الشركات الرائدة في مجال إنترنت الأشياء في دولة الإمارات.

في هذا السياق قال معالي سعيد محمد الطاير: «نعمل انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق التنمية المستدامة على جميع الصعد. ومع انضمام شركة سمارت آي أو تي كشريك استراتيجي لمركز مورو للقيادة والسيطرة للمدن الذكية، سيتاح للمتعاملين من المؤسسات الحكومية والخاصة الاستفادة من الحلول المتكاملة والذكية لمراقبة جودة الهواء والمياه والحفاظ عليها».

وبدوره، قال الدكتور أحمد الجزيري، الشريك المؤسس ومدير مجموعة شركات سمارت آي أو تي: «تعمل سمارت آي أو تي بصفتها شركة تقنية رائدة على تطوير المدن الذكية في الشرق الأوسط من خلال توفير حلول إنترنت الأشياء. شراكتنا مع مورو يقودها الابتكار، نهدف إلى تطوير حلول تكنولوجية مواكبة للمستقبل لإثراء حياة جميع المواطنين والشركات».