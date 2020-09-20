«إمباور» تزود عين دبي بخدمات تبريد المناطق

دبي (دبي )

أعلنت ‬مؤسسة ‬الإمارات ‬لأنظمة ‬التبريد ‬المركزي «‬إمباور»‬، ‬عن ‬ربطها ‬عجلة «‬عين ‬دبي» ‬بشبكتها ‬الضخمة ‬لتبريد ‬المناطق. ‬

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: لقد جرت عمليات تزويد المشروع بخدمات تبريد المناطق مؤخراً بنجاح، واتسمت بالسلاسة والحرفية العالية في تزويد مبنى العجلة بـ 850 طن تبريد. موضحاً أن عمليات التزويد الأخيرة تأتي في سياق تلبية مقتضيات العقد الذي وقعته المؤسسة مع «مراس» عام 2015 لتزويد مشروع الجزيرة بطاقة إجمالية مقدارها 25000 طن تبريد، وجرى بالفعل تزويد جزيرة بلووترز بشبكة إمباور في أغسطس 2017، لتليها بنجاح عمليات تزويد عجلة عين دبي.