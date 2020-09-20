«دبي للسلع» يوسع حزمة دعم الأعمال

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن تمديد فترة حزمة دعم الأعمال حتى 20 أكتوبر المقبل، استجابة للإقبال الشديد وردود الفعل الإيجابية من قبل مجتمع الأعمال في دبي تجاه حزمة الدعم الأولى التي أطلقها المركز خلال مارس الماضي.

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «باعتبارنا أكبر منطقة حرة في دولة الإمارات، قررنا تمديد فترة حزمة دعم الأعمال، بهدف تعزيز مرونة اقتصاد إمارة دبي في هذا الوقت، وضمان أن تبقى الإمارة المكان الأمثل لممارسة الأعمال التجارية في الأشهر المقبلة. وقد تمكنت دبي من المحافظة على مكانتها كمركز أعمال عالمي».