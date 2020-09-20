ترامب: الاتفاق بين "تيك توك" وولمارت وأوراكل "رائع"

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"الرائع" الاتفاق المبدئي الذي يمكن أن يتيح لشركتي "وولمارت" و"أوراكل" ابرام شراكة تقنية وتجارية في الولايات المتحدة مع "تيك توك"، الذي يسعى ترامب إلى حظره بسبب مخاوف أمنية.

وقال ترامب "أعتقد أنها ستكون صفقة رائعة"، وأضاف "لقد أعطيت هذه الصفقة مباركتي. إن حصلتا عليها سيكون ذلك رائعا، وإن لم تحصلا عليها فلا بأس".

وكانت الولايات المتحدة قد حظرت تنزيل تطبيق تسجيلات الفيديو القصيرة الصيني الرائج على خلفية اعتباره تهديدا للأمن القومي، ما أدى إلى نزاع متصاعد مع الصين حول التكنولوجيا.

من جهته، أكد تطبيق تيك توك أنه أعدّ اتفاقا مع شركة أوراكل لتكون المزود التقني له في الولايات المتحدة وشركة وولمارت لتكون الشريك التجاري، قبل يوم من سريان حظر فدرالي على الشركة الصينية التي تملك التطبيق.

وقال متحدث باسم تيك توك الذي تملكه شركة "بايت دانس" لفرانس برس "نحن مسرورون أن العرض المقدم من تيك توك وأوراكل ووولمارت سوف يحل المخاوف الأمنية للإدارة الاميركية وينهي التساؤلات حول مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة".

وأضاف المتحدث أن أوراكل سوف تصبح "المزود التقني الموثوق المسؤول عن استضافة بيانات جميع المستخدمين في الولايات المتحدة وتأمين أنظمة الحوسبة المرتبطة بها لضمان تلبية جميع متطلبات الأمن القومي الاميركي بالكامل"، مضيفا "نحن حاليا نعمل ايضا مع وولمارت على شراكة تجارية".

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية السبت أنها سترجىء حتى 27 سبتمبر على الأقل الحظر المفروض على تنزيل تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الأحد.

وقال بيان صحافي صدر عن الوزارة مباشرة بعد تأكيد عرض شراكة تيك توك مع أوراكل إن هذا القرار تم اتخاذه "في ضوء التطورات الإيجابية الأخيرة".



