«أدنيك» تستحوذ على معرض «آيسنار- أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، إحدى الشركات التابعة لشركة القابضة (ADQ)، عن موافقتها على الاستحواذ على المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار-أبوظبي»، الحدث الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صناعة المعدات والأجهزة الأمنية والأدوات والتقنيات، التي تعزز السلامة والأمن ودرء المخاطر وسرعة الاستجابة، ليصبح جزءاً من مجموعة المعارض الدولية الرائدة التي تنظمها الشركة.

ويأتي هذا الاستحواذ بموجب اتفاقية أبرمتها «أدنيك» مع شركة ريد للمعارض، بهدف ترسيخ مكانتها نحو ريادة قطاع سياحة الأعمال، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز إقليمي ودولي في العديد من القطاعات الاستراتيجية، كما تؤكد هذه الخطوة التزام «أدنيك» بإقامة المعارض والمؤتمرات الرائدة عالمياً، والتي تتماشى مع رؤية وخطة إمارة أبوظبي المستقبلية.

وأوضحت «أدنيك»، أن هذا المعرض يعزز من محفظة الفعاليات النوعية التي تنظمها الشركة، وعلى رأسها معرضا ومؤتمر الدفاع الدولي «أيدكس» والدفاع البحري «نافدكس»، ومعرضا الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» والمؤتمر المصاحب لهما، ومعرض سيال الشرق الأوسط، ومعرض أبوظبي الدولي للقوارب.

وفي تعليقه على هذه الخطوة الاستراتيجية، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» والشركات التابعة لها: «تواصل أدنيك سعيها المستمر نحو ترسيخ مكانتها الريادية في قطاع سياحة الأعمال، وتعزيز مساهمتها في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي، بما ينسجم مع أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وذلك من خلال محفظتنا المتنوعة من الفعاليات، ويعتبر هذا الحدث النوعي إضافة استراتيجية تؤكد التزامنا بتنمية قطاع المعارض في إمارة أبوظبي والمنطقة ككل، فضلاً عن تقديم الدعم للمعنيين والعارضين والمشاركين المحليين والدوليين».

وأضاف الظاهري: «نسعى من خلال الاستحواذ على هذا الحدث الاستراتيجي إلى تنظيم الدورة الأولى من المعرض تحت مظلة »أدنيك« في مطلع شهر فبراير 2022، وبهدف البناء على النجاحات السابقة التي تحققت خلال السنوات الماضية، حيث سنعمل على تطويره وتعزيز حضوره، ليظهر بالمستوى الذي يليق بمكانة وسمعة دولة الإمارات في مجال قطاع المعارض الدولية».

ستنظم الدورة المقبلة للمعرض وللمرة الأولى في عام 2022 من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، والتي من المنتظر أن تكون الأكبر في تاريخ دورات المعرض منذ انطلاقته الأولى في عام 2008.