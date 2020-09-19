«الدار العقارية» تطرح وحدات جديدة في «وترز أج»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الدار العقارية، أمس، عن طرح 216 وحدة إضافية للبيع في مبنى جديد ضمن مشروع «وترز أج» الواقع في جزيرة ياس، وذلك بعدما شهدت طلباً قوياً على مبيعات مبنيين سابقين في المشروع، خلال شهري يوليو وأغسطس 2020.

وقالت الشركة في بيان: «شهد مشروع «وترز أج»، الذي يضم 13 مبنىً سكنياً متوسط الارتفاع في المنطقة الشرقية من جزيرة ياس، اكتمال ثلثي أعمال البناء والتشييد فيه».

وتم إطلاق مبيعات وحدات المبنى الثالث في مشروع «وترز أج» في 17 سبتمبر الجاري، وذلك عقب الطلب القوي على وحدات المبنيين السابقين، خلال موسم الصيف الحالي.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال بناء وتشيد للمشروع في شهر يونيو 2021، كما أنه سيوفر وحدات سكنية متنوعة، تضم شقق استوديو عصرية، وشققاً فسيحة مكوّنة من ثلاث غرف نوم. وفي شهر أغسطس الماضي، شهد المبنى الأول في مشروع «وترز أج» طلباً قوياً على الوحدات السكنية المكوّنة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، حيث تم بيع نحو 75% من الوحدات في غضون ثلاثة أسابيع، من إطلاقها في أواخر شهر يوليو الماضي، وبالمثل، تشهد شركة الدار العقارية اهتماماً مستمراً وقوياً بالوحدات المتاحة حالياً ضمن محفظة مشاريعها التطويرية المختلفة.

وفي هذه المناسبة، قال راشد العميرة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار العقارية: «لا يزال السوق العقاري في أبوظبي يتمتع بمقومات قوية، وينعكس ذلك جلياً في الإطلاق الناجح مؤخراً لمبيعات وحدات المبنيين السابقين ضمن مشروع «وترز أج»، الذي يجمع بين أسلوب الحياة العصرية والأسعار المعقولة والموقع الممتاز على جزيرة ياس، مما يوفر للعملاء مقومات متينة للتملك فيه، ونتطلع خلال الفترة القادمة إلى إطلاع السوق على المزيد من المستجدات حول مشروع «وترز أج»، والنجاح الكبير الذي من المتوقع أن يحققه».

ويمكن للعملاء الراغبين بشراء وحدات في مشروع «وترز أج»، الاستفادة من عرض الدار الحالي المتمثل في حسم بنسبة 4% على سعر الشراء، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم الخدمات والصيانة لثلاث سنوات مع إمكانية اختيار خطة دفع جذابة، تشمل دفعة أولى بنسبة 10% عند حجز الوحدة وسداد 90% عند التسليم.

ويتخّذ «وترز أج» موقعاً مميّزاً في قلب جزيرة ياس، ويضم ممشى بامتداد 800 متر يطلّ على قناة مائية خلابة، حيث يوفر وحدات سكنية عالية الجودة، تبدأ أسعارها من 549 ألف درهم، مع إطلالات ساحرة على القناة المائية، ومجموعة واسعة من المرافق الرياضية والترفيهية والمطاعم ومتاجر التجزئة.