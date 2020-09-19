طيران الإمارات تعزز خدمتها إلى البحرين

دبي (الاتحاد)

أعلنت طيران الإمارات عن تشغيل رحلة يومية ثانية إلى مملكة البحرين، ما سيوفر أمام العملاء للسفر بين البحرين ودبي ومختلف محطات شبكة خطوط الناقلة، التي تغطي أكثر من 85 وجهة. وسوف تعمل الرحلة اليومية الثانية بطائرات البوينج 777-300ER. ‬واعتباراً ‬من ‬20 ‬سبتمبر ‬الجاري، ‬ستغادر ‬رحلة ‬طيران ‬الإمارات «‬ئي ‬كيه ‬837» ‬مطار ‬دبي ‬الدولي ‬في ‬الساعة ‬9:45 ‬صباحاً ‬وتصل ‬إلى ‬البحرين ‬في ‬الساعة ‬10 ‬صباحاً. ‬وتقلع ‬رحلة ‬العودة «‬ئي ‬كيه ‬838» ‬من ‬مطار ‬البحرين ‬الدولي ‬في ‬الساعة ‬11:30 ‬صباحاً ‬وتصل ‬إلى ‬دبي ‬في ‬الساعة ‬1:55 ‬بعد ‬الظهر».

ويمكن للعملاء من مختلف محطات طيران الإمارات التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.