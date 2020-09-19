الشارقة تطرح المزايا التنافسية أمام مجتمع الأعمال الأميركي

الشارقة (الاتحاد)

نظم مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، جلسة افتراضية عن بُعد، بالتعاون مع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، عبر منصة «زوم» مؤخراً، وذلك تحت عنوان: «الفرص الاستثمارية في الشارقة».

وشارك في الجلسة، كل من عبدالله شاهين - القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك، ومروان بن جاسم السركال - الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وحسين محمد المحمودي - الرئيس التنفيذي لـ«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» ومحمد جمعة المشرخ - المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة).

وتوجه عبد الله شاهين - القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في نيويورك، بالشكر لـ«مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي» على تنظيم الجلسة، مشيراً إلى «متانة العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة والمصالح المشتركة التي ترسخت على مدار أربعة أعوام».

وقال: «نحن نتعاون معاً لتعزيز الازدهار الاقتصادي، بالإضافة إلى التصدي للتحديات العالمية التي تواجهنا، فمنذ عام 2016، افتتحت دولة الإمارات أربع قنصليات في الولايات المتحدة، توزعت على ولايات نيويورك، وبوسطن، وهيوستن، ولوس أنجلوس، بهدف ترسيخ العلاقات التعاون بين الطرفين، وفي عام 2019، بلغ إجمالي صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات لدولة الإمارات أكثر من 64 مليار دولار».

بدوره، أكد مروان بن جاسم السركال - الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أن إمارة الشارقة تملك فرصاً كبيرة للمستثمرين في قطاعي الزراعة العمودية وتربية الأحياء المائية، اللذين أصبحا محل اهتمام الهيئة مع تنامي التحديات التي تواجه الأمن الغذائي، في ظل تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كورونا-19).

من جهته، قال حسين محمد المحمودي - الرئيس التنفيذي لـ«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»: «تستضيف الإمارة 55 شركة متخصصة بالقطاعات الحيوية مثل الابتكار، والصناعات المتطورة، والفضاء، والرعاية الصحية، والواقع الافتراضي، والذكاء الاصطناعي، والطباعة الثلاثية الأبعاد».