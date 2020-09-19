«تنظيم الاتصالات» تختتم مخيمها الصيفي للابتكار

دبي (الاتحاد)

اختتمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، فعاليات النسخة السادسة من مخيم الابتكار الصيفي للهيئة، والذي عقد افتراضياً، واستمر على مدار أسبوعين، وذلك من خلال حفل افتراضي، كرمت الهيئة خلاله الطلاب الذين قدموا أفضل المشاريع في مخيمها الصيفي الافتراضي للابتكار، بحضور المهندس ماجد المسمار نائب مدير عام الهيئة لقطاع الاتصالات، والطلاب الفائزين، وأولياء أمورهم.

وهدف المخيم الذي جاء تحت شعار (مختبر تقني في كل بيت)، إلى الاستثمار في الموارد البشرية اليافعة والشابة من مواطني ومواطنات الدولة، من خلال التركيز بشكل أساسي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجسد المخيم الأسلوب المبتكر للتعليم والتدريب في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، حيث عمل المخيم الذي أقيم افتراضياً على تقديم المعارف والعلوم المتعلقة بالتقنيات الحديثة والروبوتات بأسلوب شيق وحديث، وذلك بالاعتماد على مختبرات تقنية منزلية وفرتها الهيئة للمشاركين في منازلهم.

وقال المهندس ماجد سلطان المسمار نائب مدير عام الهيئة لقطاع الاتصالات: «لقد كانت تجربة جميلة وغنية بالدلالات، ويمكننا بكل فخر اعتبارها استكمالاً لمسيرة من النجاحات، التي عشناها خلال الفترة الاستثنائية الحالية، وجميعكم تعلمون أن دولة الإمارات استطاعت خلال أيام معدودة، أن تنتقل من التعلم الصفي إلى التعلم عن بُعد».

وأضاف: «عندما ناقشنا موضوع نسخة 2020 من مخيم هيئة تنظيم الاتصالات للابتكار، لم نستغرق الكثير من الوقت والنقاش، لكي نقرر إقامة المخيم بالطريقة المبتكرة التي عشناها معاً، وهكذا كان الشعار الذي رفعناه هو البديل الذكي «مختبر تقني في كل بيت»، رهاننا في ذلك كان عليكم أنتم، على إحساسكم العالي بالمسؤولية، وقدرتكم على التعامل مع أدوات العصر».