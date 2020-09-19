جمارك دبي تبحث التبادل التجاري مع فنلندا

دبي (وام)

بحث أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي خلال لقائه عبر تقنية الاتصال المرئي مع هانو ماكينين المدير العام للجمارك الفنلندية الإجراءات المتخذة للحماية من جائحة فيروس كورونا مع الاستمرار في تيسير حركة التجارة العالمية.

كما تناول الاجتماع الذي حضره خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي سبل تعزيز التبادل التجاري بين دبي وفنلندا والتعاون المشترك بين الجانبين.

وسجلت قيمة تجارة دبي الخارجية مع فنلندا 380.3 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 355.3 مليون درهم واردات و5.5 مليون درهم صادرات و19.4مليون درهم إعادة تصدير.

وأكد أحمد محبوب مصبح خلال اللقاء أن جمارك دبي تمكنت من تلبية متطلبات الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات الجمركية للمتعاملين من مختلف الدول مع النجاح المميز الذي حققناه في تطبيق نظام العمل عن بُعد في مواجهة التحديات التي نجمت عن جائحة كورونا وذلك بفضل تطوير الدائرة لقدراتها التقنية باستخدام التكنولوجيا المتطورة من خلال نظام مرسال 2 للعمليات الجمركية والخدمات الذكية التي نقوم بتوفيرها للمتعاملين.

وتطرق المدير العام لجمارك دبي لمبادرات التحفيز الاقتصادية التي أطلقتها إمارة دبي مثل استرداد نسبة 20% من الرسوم الجمركية عن البضائع المستوردة للاستهلاك بالسوق المحلي ورد الضمانات المصرفية للمخلصين الجمركيين بالإضافة إلى تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة إلى موعد لاحق.