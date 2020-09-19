«مطار الشارقة» يختتم حملته «الصيفية»

الشارقة (الاتحاد)

اختتم مطار الشارقة حملة «الصيف في مطار الشارقة»، التي تم إطلاقها في تاريخ 12 يوليو 2020 الماضي، واستمرت حتى منتصف شهر سبتمبر الجاري، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة العمال، وتجنيبهم أشعة الشمس خلال وقت الظهيرة.

وقالت المهندسة لمياء عبيد الشامسي، مدير إدارة الخدمات المساندة في هيئة مطار الشارقة الدولي: إن حملة الصيف في مطار الشارقة التي استمرت لمدة شهرين، تنسجم مع استراتيجية المطار، الرامية إلى توفير بيئة عمل آمنة للعاملين في كافة المواقع، لا سيما في المواقع المكشوفة، التي يتعرض فيها العاملون للإجهاد الحراري.