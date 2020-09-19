«ديوا» تقدم تجربة استثنائية خلال «ويتيكس» 2020

دبي (الاتحاد)

تستخدم هيئة كهرباء ومياه دبي ديوا، أحدث التقنيات الذكية والمتقدمة، لتوفير تجربة جديدة تحاكي الواقع خلال الدورة الثانية والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» والدورة الخامسة من معرض دبي للطاقة الشمسية، اللذين يقامان في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2020، حيث يتاح للزوار والعارضين من مختلف أنحاء العالم، فرصة المشاركة عبر منصة افتراضية على الإنترنت دون الحاجة إلى السفر.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض «ويتيكس» ومعرض «دبي للطاقة الشمسية»: إن الهيئة توظف أحدث التقنيات الذكية والرقمية لتنظيم دورة استثنائية من معرضي «ويتيكس» و «دبي للطاقة الشمسية».

وخلال المعرضين ثلاثيي الأبعاد، الأول من نوعهما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توفر الهيئة لكل شركة عارضة منصة افتراضية ثلاثية الأبعاد، تبرز علامتها التجارية والشعار، وشاشة عرض مخصصة لعرض الفيديوهات، ومنصة واحدة لكتيب الشركة، ومكتب استقبال، ومنصة لعرض الكتيبات والمعلومات والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو.