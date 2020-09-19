تعيين رئيس تنفيذي جديد لـ«الواحة كابيتال»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «الواحة كابيتال» أمس، عن تعيين أحمد خليفة المهيري، رئيساً تنفيذياً للشركة، خلفاً لعمرو المنهالي.

وينضم أحمد خليفة المهيري إلى الواحة كابيتال قادماً من مجلس أبوظبي للاستثمار، حيث شغل منصب مدير في دائرة الاستثمارات المباشرة، وفي السابق عمل المهيري في قطاع الاستثمار في الأسهم لدى جهاز أبوظبي للاستثمار، وهو عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق.

وسيتم تعيين أحمد خليفة المهيري، رئيسًا تنفيذيًا للشركة اعتباراً من 18 أكتوبر 2020.

وبهذه المناسبة قال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة الواحة كابيتال: «يسرنا أن نرحب بالرئيس التنفيذي الجديد، متمنين له كل التوفيق والنجاح في قيادة الشركة ونحن على ثقة تامة بالدور الكبير الذي سيكون له الأثر الداعم في استمرارية نمو الشركة، حيث يتمتع بمهارات رائدة في إدارة الأصول واستراتيجيات الاستثمار».