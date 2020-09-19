القرية العالمية تطلق باقات ومزايا وخدمات استثنائية

دبي (الاتحاد)

تطلق القرية العالمية، باقاتها لكبار الشخصيات المخصصة لموسمها الجديد يوم 3 أكتوبر المقبل، بهدف تشجيع السياحة الداخلية.

ويمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، والذين يحملون هوية إماراتية سارية المفعول، شراء ما يصل إلى ثماني باقات، بعدما قررت القرية العالمية زيادة عدد الباقات، التي يمكن شراؤها من قبل الضيوف لتعزيز تجاربهم خلال الموسم 25، أو تقديمها كهدايا للأصدقاء والأحبة.

وتتوفر الباقات في 3 فئات هي البلاتينية والذهبية والفضية، وجميعها توفر ذات الامتيازات ولكن بكميات مختلفة.

ودعت القرية العالمية ضيوفها في جميع أنحاء الإمارات، للاستفادة من المزايا الجديدة والمضافة التي توفرها لهم باقات كبار الشخصيات احتفالاً باليوبيل الفضي - والتي ستكون متاحة حصراً عبر موقع فيرجن ميغاستور الإلكتروني.

ومن بين المزايا الإضافية الجديدة التي ستوفرها الباقات لهذا الموسم، مركز خدمات وامتيازات مخصص لأصحاب باقات كبار الشخصيات، وخدمة الولوج إلى حسابات شخصية بهم، عبر التطبيق الذكي الجديد للوجهة للاستفادة من مختلف المميزات الحصرية. وسيحصل الضيوف أيضاً على ميزة الدخول، عبر المسار السريع لألعاب مختارة في منطقة كرنفال.

ولإضافة جرعة من المرح والتسلية، سيتمكن حاملي بطاقات وجهات ترفيهية المخصصة لباقات كبار الشخصيات من الحصول على نقاط إضافية مجانية تصل إلى 50% عند إعادة شحن البطاقات، كما تمنح الباقات حامليها مجموعة من المزايا، التي يمكن استخدامها في وجهات دبي باركس آند ريزورتس. وتعليقاً على انطلاق المبيعات، قالت خديجة خليفة، مدير إدارة أول للشؤون التجارية في القرية العالمية: «نلتزم في القرية العالمية بتوفير تجارب استثنائية لضيوفنا، بدءاً من طرح باقات كبار الشخصيات للضيوف، الذين يحرصون على زيارة القرية العالمية على نحو مستمر، ووصولاً إلى جميع التجارب الثقافية والترفيهية، التي نقدمها لهم خلال الموسم الجديد، الذي ينطلق في 25 أكتوبر».

ومن جهته، قال نسيم غريّب، مدير التسويق الإقليمي في فيرجن ميغاستور: «رغم التحديات التي يشهدها العالم هذه السنة، إلا أننا في تذاكر فيرجن ميغاستور، مستمرون في بذل الجهود الهادفة لتحسين تجارب المستهلكين، عبر توفير حل رقمي لضيوف القرية العالمية».