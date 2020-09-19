«أراضي دبي» تطلق معرض «العقارات الدولي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن انطلاق النسخة الافتراضية الأولى من معرض العقارات الدولي خلال الفترة من 11 - 20 نوفمبر 2020، ليكون أكبر منصة لبيع وشراء العقارات في الشرق الأوسط لسوق العقارات المحلي والأسواق الدولية، وذلك بالشراكة مع مبادرة «استثمر في عقارات دبي».

ونجح المعرض في بناء منصة افتراضية تفاعلية آمنة، بما يساعد على عرض الفرص الاستثمارية، وتسهيل التصرفات العقارية في السوق العقاري المحلي والأسواق الدولية، واعتمد منظمو المعرض على توظيف التكنولوجيا الافتراضية، من خلال شراكة مع رواد المعارض الافتراضية «10 X للفعاليات»، لضمان تجربة سلسة وفريدة وآمنة.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تمثل النسخة الافتراضية من الحدث بداية فصل جديد للقطاع العقاري، في فترة يشهد فيها العالم تحولاً نوعياً نحو المرونة والابتكار، وسيكون هذا الحدث منصة فعالة لتحفيز نمو القطاع العقاري محلياً ودولياً».

فعاليات افتراضية

وتمثل المعارض والفعاليات الافتراضية عاملاً رئيسيًا في استمرارية الأعمال، والإسهام بشكل إيجابي في نموها، والحرص على التحديات الحالية التي يشهدها العالم، وستعمل النسخة الافتراضية من معرض العقارات الدولي أيضاً كمنصة رئيسية لتعزيز فرص التواصل، عن طريق تعزيز الشراكات التجارية والتعاونية مع المستثمرين والشخصيات البارزة بالقطاع العقاري، ويهدف المعرض إلى دعم الشركات العقارية من خلال الترويج لمشاريعها، ومنحها ميزة في سوق شديدة التنافسية.

وسيعقد معرض العقارات الدولي، بالتزامن مع مبادرة «استثمر في عقارات دبي»، حيث سيعرض المطورون مشاريعهم وخدماتهم، للإسهام في تعزيز التقدم الاقتصادي والاستدامة في الإمارة، مما يتيح المزيد من الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال في القطاع العقاري.

وأوضحت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي: «ستعمل النسخة الرقمية من معرض العقارات الدولي أيضاً كبوابة مهمة جداً، لزيادة فرص التواصل إلى أقصى حد ممكن، لأنها ستقود إلى المزيد من الشراكات التجارية والمهنية مع المستثمرين من الدرجة الأولى والشخصيات الفاعلة في صناعة العقارات».

أكثر من مجرد معرض

وصرح داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة: «تعد النسخة الافتراضية من معرض العقارات الدولي أكثر من مجرد معرض، لأنها تتيح الوصول الافتراضي إلى عدد كبير من الفرص في السوق العقاري، وستعمل كمنصة لعقد الصفقات، وزيادة فرص التواصل، وتوفير بيئة جذابة لتشجيع الاستثمار العقاري محلياً ودولياً، إن معرض العقارات الدولي يتبنى التحول الذكي، لأننا نتطلع إلى تجاوز تداعيات الوباء لتحقيق رؤيتنا، وعن طريق توظيف التكنولوجيا، يمكننا رفع مستوى الترويج للعقارات في جميع أنحاء العالم، وبناءً على ذلك، قررنا تنظيم هذا الحدث لمدة عشرة أيام من خلال منصة افتراضية، ما يزيد من فرصنا لخلق الفرص أمام الشركات لتحقيق النمو والتعافي».