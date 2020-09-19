الصين تعارض الحظر الأميركي على "تيك توك" و"وي تشات"

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم السبت معارضتها الشديدة للتحرك الأميركي لمنع تحميل تطبيقي "تيك توك" و" "وي تشات" في البلاد وإزالتهما من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة بداية من غد الأحد.

وأوضحت الوزارة أنها دعت الولايات المتحدة إلى "الوقف الفوري لأعمال التنمر وحماية القواعد والنظام الدوليين"، وأضافت: "إذا استمرت الولايات المتحدة في التصرف بحسب هواها، فإن الصين ستتخذ تدابير ضرورية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بحزم".

وقالت شركة "تينسينت" المالكة لتطبيق "وي تشات" في بيان اليوم إنها "قدمت اقتراحا شاملا لمعالجة" مخاوف الحكومة الأميركية، وقالت إنها "ستستمر في مناقشة سبل التوصل إلى حل طويل الأمد مع الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين في الولايات المتحدة".

كما تقدمت شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق "تيك توك" بطعن على الحظر، الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي وخصوصية البيانات.