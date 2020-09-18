«سياحة أبوظبي»: إعادة تشغيل مراكز السبا و«السفاري»

رشا طبيلة (أبوظبي)

وجهت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي المنشآت الفندقية من فئة الخمس نجوم بإعادة تشغيل مراكز السبا بشرط الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والوقائية، في وقت وجهت جميع مشغلي المخيمات السياحية والمغامرات الصحراوية «السفاري» في الإمارة بإعادة مزاولة خدماتها بشرط الالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بها.

وأشارت الدائرة إلى أنه سيتم تفتيش المنشآت الفندقية من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من التزامها بهذه التعليمات.

ومن بين الشروط المتعلقة بإجراءات الفحص والعزل، سواء في المخيمات الصحراوية أو في الفنادق، أن يكون المكان أو الموقع مزوداً بكاميرات حرارية مثبتة، أو التي تستخدم باليد في منطقة الدخول.

وفيما يتعلق بالمخيمات والرحلات الصحراوية، يجب توفير ميزان حرارة إلكتروني محمول في كل سيارة تستخدم في رحلات السفاري لضمان مراقبة درجة حرارة الزوار قبل ممارسة أي نشاط مسموح به، وفي حال بلغت درجة حرارة أي زائر 37,7 درجة مئوية، أو أعلى فيجب أخذه إلى غرفة عزل مخصصة بالقرب من المدخل الرئيس، ومن ثم إبلاغ خدمة «استجابة». ومن بين الاشتراطات أشارت الدائرة إلى أنه يسمح بحد أقصى 3 أشخاص للسيارة الواحدة.