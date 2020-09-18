انطلاق معرض «إكسبو للإلكترونيات» بالشارقة وسط تدابير احترازية مشددة

الشارقة (وام)

انطلقت امس الأول في مركز إكسبو الشارقة فعاليات معرض «إكسبو للإلكترونيات» التي تستمر ثلاثة أيام وسط إجراءات وتدابير احترازية ووقائية مشددة ،حرصاً على سلامة الزوار والعارضين.

ويأتي المعرض عقب استكمال المركز كافة استعداداته توافقاً مع قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة إعادة عمل المعارض والمؤتمرات التي تقام تحت مظلة وإشراف وإدارة المؤسسات والقطاعات الحكومية في إطار العودة التدريجية للأنشطة والفعاليات في الإمارة مع مواصلة العمل بالتدابير الاحترازية المطبقة، وفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية الاتحادية منها والمحلية. ويقدم معرض «إكسبو للإلكترونيات» مجموعة واسعة ومتنوعة من العروض الحصرية والمنتجات عالية الجودة بخصومات كبيرة منها ما يصل إلى سعر المصنع، ويضم باقة واسعة من كبرى العلامة التجارية في قطاع الإلكترونيات.

وأكد مركز إكسبو الشارقة أن المعرض يعد فرصة للشركات العارضة لتعزيز تواصلها مع مستهلكيها الحاليين وجذب مستهلكين جدد لتعزيز حركة المبيعات، وذلك في إطار حرص المركز على تعزيز حضور الشركات العارضة في الإمارة وتلبية احتياجات المستهلكين.

وأشار إلى تطبيق أقصى الإجراءات والتدابير الاحترازية، حرصاً على سلامة الزوار والعارضين.