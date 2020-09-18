شراء مؤسساتي وأجنبي يدعم الأسهم المحلية

حسام عبد النبي (دبي)

زادت مكاسب القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي إلى 16.38 مليار درهم، بدعم من مشتريات الأجانب والمؤسسات، لتنهي مؤشرات الأسواق الأسبوع على تباين ليسجل مؤشر سوق أبوظبي انخفاضاً طفيفاً بنحو 9.6 نقطة، ويغلق عند مستوى 4510.6 نقطة، وفي المقابل صعد مؤشر سوق دبي خلال الأسبوع بنسبة 2% رابحاً 47.25 نقطة ليغلق عند مستوى 2320.87 نقطة مقابل 2273.62 نقطة في ختام الأسبوع الماضي.

وزادت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 10.549 مليار درهم من 678.455 مليار درهم إلى 689.004 مليار درهم.

وتزامن ذلك مع زيادة القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 5.838 مليار درهم لتبلغ 321.601 مليار درهم مقارنة بنحو 315.763 ملياراً في نهاية الأسبوع السابق.

وتأثر أداء مؤشر سوق أبوظبي بعمليات بيع لضمان جني الأرباح نفذها المستثمرون الإماراتيون، حيث كانت محصلة تعاملاتهم (بيع) نحو 53.1 مليون سهم بمحصلة (بيع) بقيمة 111.35 مليون درهم، وفي المقابل ساهمت تعاملات الأجانب (بمختلف فئاتهم) في دعم أداء السوق، حيث نفذوا عمليات شراء واسعة وكانت محصلة تعاملاتهم (شراء) لكن حد من تأثيرها زيادة حصة المستثمرين المحليين من تداولات الأسبوع إلى 81.46% من القيمة الإجمالية للتداولات، ونحو 85.17% من كمية التداول.

وفي سوق دبي المالي غلب الاتجاه البيعي على تعاملات المواطنين والعرب والخليجيين، ولكن واجهها شراء قوي من المستثمرين الأجانب (من الجنسيات الأخرى) بصافي تعاملات 249.58 مليون درهم كمحصلة (شراء)، كما دعمت تعاملات الشركات صعود المؤشر بمحصلة (شراء) بقيمة 166.42 مليون درهم.

تعاملات الإماراتيين

وفي سوق العاصمة أبوظبي، زادت تعاملات بيع المستثمرين الإماراتيين عن تعاملات الشراء من أجل ضمان جنى الأرباح حيث بلغ صافي تعاملاتهم خلال الأسبوع الماضي 111.35 مليون درهم (محصلة بيع)، بعد قيامهم بشراء أسهم بقيمة 5.076 مليار درهم مقابل بيع أسهم بقيمة 5.187 مليار درهم.

وكان الإماراتيون قد اشتروا 1.619 مليار سهم خلال الأسبوع، وباعوا 1.673 مليار سهم لتبلغ محصلة تعاملاتهم بيع لنحو 53.1 مليون سهم.

وفي المقابل، كان صافي تعاملات المستثمرين الإماراتيين في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي 190.44 مليون درهم (محصلة بيع)، بعد قيامهم ببيع أسهم بقيمة 1.13 مليار درهم مقابل شراء أسهم بقيمة 939.65 مليون درهم.

شراء الأجانب

وفيما يخص تعاملات الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ صافي تعاملات العرب خلال الأسبوع الماضي نحو 6.36 مليون درهم (شراء) كمحصلة لبيع 32.6 مليون سهم بقيمة 39.17 مليون درهم مقابل شراء 37.75 مليون سهم بقيمة 45.5 مليون درهم.

وبلغ صافي تعاملات مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي 3.63 مليون درهم (شراء) كمحصلة لبيع 15.19 مليون سهم بقيمة 40.66 مليون درهم مقابل شراء 29.52 مليون سهم بقيمة 44.29 مليون درهم. وبلغ صافي تعاملات الجنسيات الأخرى 101.35 مليون درهم (شراء) كمحصلة لبيع 212.23 مليون سهم بقيمة 1.032 مليار درهم مقابل شراء 245.92 مليون سهم بقيمة 1.133 مليار درهم.

أما في سوق دبي المالي، فقد بلغ صافي تعاملات العرب خلال الأسبوع الماضي نحو 9.15 مليون درهم (بيع) كمحصلة لبيع أسهم بقيمة 265.41 مليون درهم مقابل شراء أسهم بقيمة 256.26 مليون درهم. وبلغ صافي تعاملات مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي 49.99 مليون درهم (بيع) كمحصلة لبيع أسهم بقيمة 199 مليون درهم مقابل شراء أسهم بقيمة 149 مليون درهم.

وبلغ صافي تعاملات الجنسيات الأخرى 249.58 مليون درهم (شراء) كمحصلة لبيع أسهم بقيمة 1.34 مليار درهم مقابل شراء أسهم بقيمة 1.59 مليار درهم.

أفراد ومؤسسات

وحسب تقرير التداول الأسبوعي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد بلغت قيمة الأسهم التي باعتها المؤسسات 5.906 مليار درهم عبر 1.71 مليار سهم، وكانت قيمة الأسهم المشتراة 5.824 مليار درهم من خلال شراء 1.682 مليار سهم، ولتكون محصلة تعاملات الشركات (بيع) بقيمة 81.98 مليون درهم و(بيع) 34.57 مليون سهم.

وأوضح التقرير أن قيمة الأسهم التي اشتراها الأفراد بلغت 474.71 مليون درهم عبر 250.24 مليون سهم، في حين كانت قيمة الأسهم التي باعها الأفراد 392.72 مليون درهم من خلال 215.67 مليون سهم، ولتكون محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع (شراء) بقيمة 81.98 مليون درهم ومحصلة تداولاتهم (شراء) بواقع 34.57 مليون سهم.

إلى ذلك، أظهرت بيانات إدارة سوق دبي المالي أن صافي الاستثمار المؤسسي في السوق خلال الأسبوع الماضي كان (شراء) بقيمة 27.26 مليون درهم بعد بيع أسهم بقيمة 1.76 مليار درهم مقابل شراء أسهم بقيمة 1.787 مليار درهم. وخلال الأسبوع الماضي كان صافي استثمار البنوك في سوق دبي (بيع) بقيمة 87.13 مليون درهم بعد بيع أسهم بقيمة 94.11 مليون درهم مقابل شراء أسهم بقيمة 6.98 مليون درهم فقط، فيما كان صافي استثمار الشركات (شراء) بقيمة 166.42 مليون درهم من بيع أسهم بقيمة 1.606 مليار درهم وشراء أسهم بقيمة 1.772 مليون درهم، وكذلك كان صافي استثمار المؤسسات (بيع) بقيمة 52 مليون درهم من بيع أسهم بقيمة 60.29 مليون درهم وشراء أسهم بقيمة 8.26 مليون درهم.

وزادت تعاملات بيع الأفراد من الأسهم على تعاملات الشراء لتكون محصلة تعاملات المستثمرين الأفراد (بيع) في سوق دبي المالي بقيمة 41.48 مليون درهم من بيع أسهم بقيمة 1.166 مليار درهم مقابل شراء بقيمة 1.124 مليار درهم.