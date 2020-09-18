5 ملايين معاملة ذكية أنجزتها «كهرباء دبي» حتى يوليو

دبي (وام)

أنجزت هيئة كهرباء ومياه دبي أكثر من 5 ملايين معاملة ذكية منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو 2020، وبلغت نسبة التبني الذكي خلال الربع الثاني من العام الجاري 98%، فيما وصلت نسبة الاستغناء عن المعاملات الورقية إلى 82%. وأوضح معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة أن البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة ساهمت بشكل كبير في استمرارية جميع خدماتها دون تأثر خلال الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كوفيد-19».

وتابع: أسهمت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في استشراف وصنع المستقبل في تأسيس بيئة رقمية متطورة في دبي عززت ريادة الإمارة من حيث مواكبة التغيرات التي فرضتها جائحة «كورونا» بمرونة وسرعة واقتدار، وحولتها إلى فرص لإعادة النظر في الأولويات وتسريع التحول نحو الرقمنة لجعل دبي مدينة رقمية وذكية.

وأكد الطاير أن تبني الهيئة أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية أدى دوراً جوهرياً في تعزيز جاهزيتها التامة لتبني منظومة العمل عن بُعد، وإتاحة المجال أمام المتعاملين لإجراء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة وأمان عبر القنوات الذكية. كما نجحت الهيئة في تحويل مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لها إلى مراكز خدمة ذاتية بنسبة 100% لتصبح أول مؤسسة حكومية تتيح لمتعامليها إجراء جميع معاملاتهم بأنفسهم باستخدام الأجهزة الذكية في مراكز إسعاد المتعاملين مع إمكانية التواصل مع الموظفين من مختلف القطاعات عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث أعادت الهيئة تصميم هذه المراكز لضمان مواصلة الخدمات، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والموثوقية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة جميع المعنيين.