طيران الإمارات تستأنف خدمة أنغولا أكتوبر المقبل

دبي (وام)

تستأنف طيران الإمارات خدمتها إلى «لواندا» عاصمة أنغولا اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل لتغطي 15 محطة في أفريقيا حيث تمضي الناقلة قدماً في إعادة بناء شبكتها عبر العالم لتلبية الطلب على السفر مع المحافظة على صحة وسلامة عملائها وموظفيها.

وستشغل طيران الإمارات بين دبي ولواندا رحلة أسبوعية في البداية أيام «الخميس» حيث ستغادر الرحلة «ئي كيه 793» مطار دبي الدولي في الساعة 9:45 صباحاً وتصل إلى لواندا في الساعة 2:30 بعد الظهر.

وتقلع رحلة العودة «ئي كيه 794» من مطار لواندا في الساعة 6:25 مساءً لتصل إلى دبي في الساعة 5:10 من صباح اليوم التالي «جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دولة الإمارات وأنغولا».

ويمكن الحجز على الرحلات عبر الموقع الشبكي emirates.com أو تطبيق طيران الإمارات أو عن طريق وكلاء السفر أو مكاتب المبيعات ومراكز الاتصال التابعة لطيران الإمارات.

كما يمكن للعملاء من مختلف محطات طيران الإمارات التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار، ولضمان سلامة المسافرين، فإن إبراز شهادة فحص «كوفيد-19» PCR يعتبر إلزامياً لجميع الركاب.