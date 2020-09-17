طلبات إعانة البطالة الأميركية عالقة عند مستويات مرتفعة

واشنطن (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، لكنه يظل قابعاً عند مستويات شديدة الارتفاع إذ يتباطأ تعافي سوق العمل ويعتري الفتور إنفاق المستهلكين في ظل تبدد التحفيز المالي.

وقالت وزارة العمل الأميركية أمس الخميس، إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 860 ألفاً للأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر مقارنة مع 893 ألفاً في الأسبوع السابق.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الأربعاء على أسعار الفائدة قرب الصفر، مشيراً إلى أن الجائحة «ستواصل الضغط على الأنشطة الاقتصادية والتوظيف والتضخم في الأمد القريب وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية في الأمد المتوسط».

وقال جيروم باول رئيس المجلس إن هناك حاجة على الأرجح لمزيد من الدعم المالي، مضيفاً أنه على الرغم من أن سوق العمل تحسنت «بشكل كبير» إلا «أنها بعيدة جداً عن الحد الأقصى للتوظيف». وأظهرت بيانات هذا الأسبوع تباطؤ مبيعات التجزئة في أغسطس وهو ما عزاه خبراء اقتصاديون إلى انخفاض تمديد إعانات بطالة لملايين الأميركيين. وتباطأ الإنتاج في المصانع الشهر الماضي.