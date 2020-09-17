المبادرة الإماراتية «20 في 2020» توفر إنارة مستدامة لقرية في مصر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «جائزة زايد للاستدامة» عن تركيب حلول للإنارة تعمل بالطاقة الشمسية طورتها إحدى الجهات الفائزة بها، في قرية حبيشة ضمن محافظة أسيوط المصرية، ضمن المبادرة الإنسانية (20 في 2020)، الهادفة إلى تعزيز مقومات الحياة وتوفير مجموعة مزايا لسكان القرية.

وتم تركيب أكثر من 50 مصباحاً (LED) عالي الأداء والكفاءة في استهلاك الطاقة ضمن الشارع الرئيس في القرية، ومن المتوقع أن تعود بالنفع على 3500 شخص يومياً.

وطورت «سونا ديزاين»، وهي من الشركات الصغيرة والمتوسطة الفائزة بجائزة زايد للاستدامة لعام 2018 ضمن فئة الطاقة، ومقرها فرنسا، مصابيح شمسية من المتوقع أن تحدث تأثيراً إيجابياً في حياة السكان، حيث ستتيح لهم العمل والتواصل والشعور بالأمان عندما يحل الظلام، فضلاً عن المساهمة في الجهود العالمية الرامية للحد من التغير المناخي.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومدير عام جائزة زايد للاستدامة: «ترتبط دولة الإمارات بعلاقات أخوية مع جمهورية مصر العربية، ترتكز على أسس راسخة أرساها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتستمر هذه العلاقة في النمو والتطور في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين». وأضاف «تسعى مبادرة (20 في 2020) إلى إحداث تغيير إيجابي ملموس في حياة سكان قرية حبيشة من خلال تركيب مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لإنارة الشوارع، ما يعود عليهم بمنافع اقتصادية واجتماعية وتعليمية مستدامة».

من جهته، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية: «تسهم المبادرة التي تنفذ في محافظة أسيوط في دعم استراتيجية مصر لزيادة الاعتماد على مصادر طاقة متجددة منخفضة التكلفة لتلبية حاجة القرى والمدن من الكهرباء، مع الحفاظ على البيئة». وأضاف: «المبادرة توطد أواصر العلاقة الأخوية بين البلدين وتدعم الخطط التي وضعتها مصر لتعزيز الخدمات وتوفيرها بكفاءة لكافة شرائح المجتمع من خلال تقديم حلول مستدامة ذات قيمة مضافة يمكن أن تحدث نقلة نوعية في جودة الحياة لأفراد المجتمع». وأتاحت هذه المصابيح لأطفال قرية حبيشة، التي لا تتوافر فيها أماكن مخصصة للعب، قضاء المزيد من الوقت في الأنشطة الترفيهية في ظروف أكثر أماناً.

كما جنى أهالي القرية ثمار هذه الخطوة اجتماعياً، حيث أصبح لديهم المزيد من الوقت للالتقاء والتواصل عندما يحل الظلام.

ونشرت مبادرة (20 في 2020) حتى الآن حلولا مستدامة في مجالات الطاقة والصحة والغذاء في كل من الأردن ونيبال وتنزانيا وأوغندا، مستهدفة 15 دولة أخرى في المرحلة المقبلة مع الأخذ بالاعتبار حالة كل بلد فيما يخص مواجهة جائحة كوفيد-19.

وتشمل الخطوات المقبلة نشر حلول في قطاعي الطاقة والمياه ضمن كل من كمبوديا وبنغلاديش ومدغشقر وإندونيسيا وكوستاريكا.

شركاء المبادرة

«20 في 2020» مبادرة إنسانية أطلقتها دولة الإمارات وتقودها جائزة زايد للاستدامة بالتعاون مع شركائها سوق أبوظبي العالمي، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومبادلة للبترول، ووزارة التسامح، و«مصدر»، ومجموعة ماجد الفطيم.