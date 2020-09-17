الطاير يبحث ووزير الخزانة الأميركي العلاقات الاقتصادية

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ستيفن منوشن وزير الخزانة الأميركي أمس الأول، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وآخر التطورات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي خاصة في ظل ما يشهده العالم جراء انتشار جائحة وباء كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك في إطار سعي وزارة المالية لتعزيز علاقات الصداقة وتنمية أطر التعاون المالي والاقتصادي مع العديد من الدول حول العالم.

وأشار معالي عبيد بن حميد الطاير إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، مؤكداً ضرورة تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين لتشمل كافة المجالات ذات المصلحة المشتركة، خاصة على الصعد الاقتصادية والمالية والتجارية.

وقال معاليه: «تربط دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية علاقات صداقة راسخة قائمة على ثوابت متينة.

ووزارة المالية حريصة بدورها على تعزيز هذه العلاقة من خلال مواصلة الحوار والتنسيق المشترك لخلق مجالات تعاون جديدة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي بين البلدين».