معدّلات توظيف المرأة ترتفع في الإمارات

دبي (الاتحاد)

أظهرت بيانات جديدة من «لينكد إن»، ارتفاعاً تدريجياً في معدلات توظيف النساء خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين على مستوى دولة الإمارات، بعد فتح القطاعات الاقتصادية تدريجياً عقب إنجاز برنامج التعقيم الوطني وتفعيل الإجراءات الاحترازية الصحية في مختلف أنحاء العالم لاحتواء انتشار وباء (كوفيد-19).

وسجلت معدّلات توظيف المرأة في أبريل الماضي 31.3% وعادت لتسلك مساراً تصاعدياً وتصل بحلول يوليو الماضي إلى نسبة 35% متجاوزة معدّل التوظيف الإجمالي للمرأة في العام ​​2019 والبالغ 33.5%.

توظيف عالمي

وعلى الصعيد العالمي، وصلت معدّلات توظيف السيدات إلى نسبة 40.6% من التعيينات خلال شهر أبريل، قبل أن تعود إلى التحسن في شهري يونيو ويوليو وتصل إلى 44.5%. ومع تطبيق الحكومات حول العالم إجراءات إعادة فتح المدارس، أظهرت بيانات «لينكد إن» الأثر الاقتصادي للإغلاق على الأمهات العاملات، كما أكدت أهمية تطبيق سياسات العمل المرنة.

وفي هذا الإطار، قالت كارين كيمبرو، كبيرة الاقتصاديين في «لينكد إن»: «نتيجة للفروقات القائمة بين الجنسين، تتحمل المرأة العبء الناجم عن انتشار الوباء العالمي بصورة أكبر، من حيث فرص العمل والتقدم الوظيفي. ووجدنا أن الأمهات العاملات يكافحن من أجل تحقيق التوازن بين أعباء العمل المتطلبة باستمرار، وبين المسؤوليات المتزايدة لرعاية الأطفال وإنجاز الواجبات المنزلية. والمثير للقلق هنا، أن الكثيرات منهن يفكرن في تقليل ساعات عملهن، أو الانسحاب من القوى العاملة نتيجة لتلك الظروف».



الأولى إقليمياً

توضح بيانات «لينكد إن» أن دولة الإمارات هي الأفضل أداءً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بالمؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع «لينكد إن»، تليها الكويت وتونس، على الرغم من انخفاض مشاركة المرأة بشكل عام في أسواق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأظهرت بيانات «لينكد إن» تحسن معدّلات توظيف المرأة مع بدء الفتح التدريجي، حيث عادت مشاركة الموظفات في معظم البلدان إلى مستوياتها قبل انتشار الوباء.