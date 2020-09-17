السعودية تكمل حفر أطول خط نقل مياه في العالم

الرياض (الاتحاد)

وقف معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم، بحضور معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، على انتهاء أعمال آلة حفر نفق في عمق جبال السروات الأكثر وعورة، بطول 12.5 كلم، وبسرعة قياسية بلغت ذروتها 60.3 متر في اليوم.

وتم إنجاز الحفر قبل الموعد المحدد بعد مضاعفة الجهود ومواصلة العمل على مدار الساعة بكفاءة وجودة عالية. رغم صعوبة التضاريس وتداعيات جائحة كورونا.

وتعد آلة الحفر العملاقة المستخدمة في المشروع التي يبلغ طولها 160 متراً واحدة من أسرع آلات حفر الأنفاق من نوعها، ويمتد هذا النفق الذي يحتضن أطول خط نقل مياه في العالم بقُطر 8.4 متر، من أسفل جبل الكر وصولاً إلى الطريق الدائري في الطائف.

وتفقد معاليه ما تم إنجازه في محطات الضخ ومشروع نظام نقل مياه عرفات- الطائف، الجاري تنفيذه من قبل المؤسسة الذي يأتي في سياق خططها التنموية لتعزيز الأمن المائي وتلبية الاحتياج في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.