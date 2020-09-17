شراكة بين «دبي للسلع» و«إنوواي» الصينية

دبي (الاتحاد)

عقد مركز دبي للسلع المتعددة أمس عبر الإنترنت، أولى فعالياته التعريفية بين الشركات بالتعاون مع «إنوواي»، وهي منصة صينية أسستها حكومة بكين وهايديان واحتضنت بنجاح أكثر من 3841 شركة ناشئة، بهدف تسليط الضوء على فرص التقنية والابتكار التي تقدمها دبي لرواد الأعمال الصينيين.

وشهدت الفعالية انضمام شركات إماراتية ومبتكرين صينيين في تعاون هو الأول بين مركز دبي للسلع المتعددة ومنصة «إنوواي» عقب توقيع مذكرة التفاهم بينهما في شهر مايو الماضي. وستفتح «إنوواي» مكاتب لها في المستقبل القريب في مجتمع أبراج بحيرات جميرا التابعة للمركز.

وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: «دبي والابتكار وجهان لعملة واحدة، فهو جزءٌ أساسيٌ من ثقافة وأسلوب حياة هذه المدينة، وهذا يوفر بيئة تقدمية وديناميكية لأصحاب الإمكانيات. باعتبارها واحدة من أكثر المدن الحيوية في العالم، تعد دبي الوجهة المثالية للشركات الصينية الراغبة في توسيع عملياتها في الشرق الأوسط وغيره.

وإن الشراكة بين مركز دبي للسلع المتعددة ومنصة «إنوواي» ستكون بمثابة منصة انطلاق للشركات الناشئة ورواد الأعمال الصينيين الذين يسعون إلى تغيير المستقبل».

وقالت ني ليكسيا، المدير العام لشركة «إنوواي»: «ستؤسس إنوواي مكتباً لعملياتها في مركز دبي للسلع المتعددة لتعزيز جهود الابتكار وتوطيد علاقات التعاون بين الجانبين.

ولعبت الشركة دوراً فعالاً في مساعدة شركات التكنولوجيا الصينية على تأسيس مقرات لأعمالها في دولة الإمارات كما ساعدت شركات التكنولوجيا الإماراتية على إنشاء مقرات لها في منطقة زونغوانكون للابتكار.

وقد نجحنا حتى الآن بتسهيل بناء علاقات تعاون بين أكثر من 50 شركة صينية وعربية، ونتطلع إلى العمل مع مركز دبي للسلع المتعددة لتحقيق المزيد من النجاح لكلا الطرفين».