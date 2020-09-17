خالد بن محمد بن زايد: ماضون في مسيرتنا التنموية

أبوظبي (وام)

تفقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي مشروع «ياس باي» الذي تطوره «ميرال» على جزيرة ياس، كواجهة بحرية جديدة لأبوظبي، ويعزز مكانة جزيرة ياس كوجهة سياحية عالمية رائدة للترفيه والأعمال والاستجمام.

وتستثمر «ميرال» 4 مليارات درهم لتطوير «ياس باي» الذي يعتبر جزءاً أساسياً من محفظة مشاريعها قيد الإنشاء والبالغة قيمتها الإجمالية 12 مليار درهم.

واطلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد على المخطط الرئيسي لـ«ياس باي»، وآخر مستجدات وإنجازات هذا المشروع الذي يقام في القسم الجنوبي من جزيرة ياس، ويتألف من ثلاث مناطق أساسية وهي «الواجهة البحرية»، و«ذا ريزيدنسز»، وtwofour54، ويتوقع أن يجذب المشروع 15 ألف ساكن وأكثر من 10 آلاف موظف.

خالد بن محمد بن زايد خلال جولة في المشروع يرافقه محمد المبارك

وتضمنت زيارة سموه جولة في «الاتحاد أرينا»، أول أرينا داخلية متعددة الأغراض في أبوظبي، وتعد جزءاً أساسياً من الواجهة البحرية لمشروع «ياس باي». وتفقد سموه جاهزية «الاتحاد أرينا» التي سيتم افتتاحها لاستضافة منافسات «يو أف سي» وفعاليات عالمية أخرى.

وستكون «الاتحاد أرينا» مرفقاً عالمي المواصفات للعروض الترفيهية المباشرة والفعاليات الكبرى والخاصة، وتتمتع بقدرة استيعابية مرنة تتراوح بين 200 إلى 18 ألف شخص.

خالد بن محمد بن زايد يستمع إلى شرح حول المشروع بحضور محمد المبارك (الصور من وام)

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها «ميرال» والنجاحات التي تحققها جزيرة ياس في استكمال بناء خياراتها الترفيهية المتنوعة وتحقيق رؤيتها كوجهة سياحية عالمية.

وقال سموه: «نحن ماضون في مسيرتنا التنموية مهما كانت المتغيرات، تشكل مثل هذه المشاريع جزءاً من مساعينا الهادفة إلى إرساء معايير عالمية جديدة في قطاع السياحة والترفيه. ونخطو، بمثل هذه المشاريع، بثقة نحو المستقبل لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز جذب اقتصادي واستثماري وسياحي عالمي».

خالد بن محمد بن زايد خلال الزيارة

مشروع «ياس باي»

من جانبه، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة «ميرال»: «تشرفنا اليوم بزيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لمشروع ياس باي، حيث حرص سموه على الاطلاع على أحدث المستجدات وما تحقق من إنجاز حتى اليوم في هذا المشروع الرائد. سيسهم ياس باي في تحقيق رؤيتنا لجزيرة ياس، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية عالمية المستوى للترفيه والاستجمام والأعمال، بما يساهم في تعزيز نمو قطاع السياحة في أبوظبي». كما اطلع سموه خلال الزيارة على سير أعمال مشروع «فندق هيلتون ياس باي»، والرصيف البحري «‏‏The Pier»‏‏، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة التي تم الانتهاء منها.

خالد بن محمد بن زايد يستمع إلى شرح حول المشروع

وقد وصلت نسبة اكتمال الأعمال الإنشائية للفندق الذي يضم 546 غرفة والنادي الشاطئي التابع له إلى %93، وينتظر افتتاحه خلال هذا العام. وسيتضمن الرصيف البحري «The Pier» عند افتتاحه 37 مقهى ومطعماً، فضلاً عن 19 منفذاً للبيع بالتجزئة. وتسعى «ميرال»، التي تحرص على تقديم خيارات متنوعة من المشاريع الترفيهية في جزيرة ياس، للمساهمة في دعم خطط التنويع الاقتصادي للإمارة. وتتضمن محفظة مشاريع «ميرال» الحالية مرافق وتجارب استثنائية على جزيرة ياس، من بينها مشاريع سجلت أرقاماً قياسية، مثل مدينة «عالم فيراري أبوظبي»، ومدينة «عالم وارنر برارذرز أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد أبوظبي»، و«كلايم أبوظبي» التي تم افتتاحها نهاية العام الماضي.

وتصنف بعض تلك المرافق بأنها الأولى من نوعها على مستوى العالم.