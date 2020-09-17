15.7 مليار درهم مكاسب سوقية للأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (دبي)

أنهت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الجاري في المنطقة الخضراء، محققة مكاسب عدة، أهمها زيادة القيمة السوقية بنحو 15.7 مليار درهم، محصلة لزيادة القيمة السوقية لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية أبوظبي بنحو 13.77 مليار درهم، إلى 689 مليار درهم، وارتفاع القيمة السوقية لأسهم سوق دبي المالي بنحو 2 مليار درهم، إلى 321.601 مليار درهم.

وشهدت قيمة التداولات الإجمالية في كلا السوقين قفزة ملموسة، حيث بلغت 2.36 مليار درهم، من تداول 773.4 مليون سهم خلال 8418 صفقة.

وجاء نشاط التداول بعد تنفيذ صفقة كبيرة في سوق أبوظبي على أسهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع، جرى خلالها تداول 40 مليون سهم بقيمة 118.4 مليون درهم، عند سعر 2.96 درهم للسهم الواحد، في حين جاءت زيادة التداولات في سوق دبي، بشكل رئيس، من تداولات سهم بنك الإمارات دبي الوطني، والتي جاوزت المليار درهم.

وواصلت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية اختراق مستويات جديدة أمس، حيث نجح مؤشر سوق دبي المالي في تجاوز مستوي 2300 نقطة، لليوم الثاني على التوالي، وأغلق عند مستوى2320.87 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.85%، وذلك بدعم قوي من ارتفاع سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.85% إلى سعر 11 درهماً، وكذا نشاط التداولات وارتفاع سهم «الإثمار القابضة»، الذي ارتفع بنسبة 12.59% إلى سعر 0.295 درهم، فضلاً عن ارتفاعات أسهم «داماك العقارية» بنسبة 2.76% و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.92 درهم، ليغلق عند 4.35 درهم.

كما ساعد على ارتفاع المؤشر العام لسوق دبي، تماسك أسهم «إعمار» أمام عمليات جنى أرباح بعد ارتفاعات جيدة خلال الأيام الماضية، حيث استقر سهم «إعمار العقارية» عند سعر 2.99 درهم، وكذلك سهم «إعمار مولز» عند سعر 1.53 درهم، في حين واصل سهم «إعمار للتطوير» الارتفاع بمعدل أقل من الأيام الماضية، حيث صعد أمس بنسبة 0.83% إلى 2.42 درهم.

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، رسخ المؤشر العام للسوق مكانته فوق مستوى 4500 نقطة، حيث ارتفع بنسبة 0.12% وبمقدار 5.2 نقطة، وأغلق عند مستوى 4510.6 نقطة، وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 902.542 مليون درهم، بعد تداول 220.84 مليون سهم، خلال تنفيذ 2206 صفقة.

وجاء سهم «الدار العقارية» في مقدمة الأسهم النشطة، من حيث حجم التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنحو 65.86 مليون سهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» بتداول 18.58 مليون سهم، ثم «بنك أبوظبي الأول» بنحو 18.55 مليون سهم.

وحقق سهم «بنك أبوظبي الأول» أعلى قيمة تداولات بلغت 207.5 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» بقيمة 135.37 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بقيمة 116.76 مليون درهم.

وجاء صعود مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بدعم من صعود سهم «طاقة» بنسبة 7.4% إلى 1.45 درهم، تفاعلاً مع إعلان الشركة عن إحدى أكبر عمليّات طرح السندات الخاصّة في المغرب بقيمة 1.08 مليار درهم، وكذلك توفيرها 40% من احتياجات المغرب من الكهرباء، وساهم في صعود المؤشر ارتفاع أسهم نشطة مثل «الدار العقارية» بنسبة 0.49%، و«أبوظبي التجاري» بنسبة 1.82%. ورصدت بيانات سوق دبي المالي ارتفاع المؤشر العام بمقدار 19.74 نقطة، نتيجة لارتفاع أسهم 11 شركة، مقابل انخفاض أسهم 17 شركة، وتم التعامل على 552.56 مليون سهم، بقيمة 1.45 مليار درهم، من خلال تنفيذ 6212 صفقة.

ولعبت تعاملات الأجانب غير العرب دوراً رئيساً في صعود المؤشر، حيث نفذوا عمليات شراء بقيمة 1.19 مليار درهم، مقابل عمليات بيع بقيمة 961.3 مليون درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (شراء) بصافي تعاملات 229.11 مليون درهم.

وحقق سهم «الإمارات دبي الوطني» أعلى قيمة تداولات في سوق دبي بنحو 1.09 مليار درهم، وتلاه «أمانات» بقيمة تداول 93.27 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بقيمة 49.69 مليون درهم، و«بنك دبي الإسلامي» بقيمة تداول 36.42 مليون سهم، في حين جاء سهم «الإثمار القابضة» في الصدارة من حيث حجم التداولات، بعدد 115.2 مليون سهم، وتلاه «أمانات» بتداول 110.9 مليون سهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بتداول 100.2 مليون سهم.



43.13 مليار درهم أرباح نقدية وزعتها الأسواق

أبوظبي (وام)

بلغت قيمة الأرباح النقدية التي قام سوقا أبوظبي ودبي الماليان بتوزيعها على المساهمين نيابة عن الشركات المدرجة 43.13 مليار درهم عن السنة المالية 2019، فيما تجاوز عدد المستفيدين من هذه التوزيعات أكثر من 700 ألف مستثمر في السوقين، وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن السوقين.

وتظهر الإحصائيات الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن قيمة الأرباح النقدية التي تولى توزيعها على المساهمين نيابة عن الشركات المدرجة وصلت إلى 22.5 مليار درهم عن السنة المالية 2019.

وعلى مستوى سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة الأرباح النقدية التي وزعها 20.63 مليار درهم عن السنة المالية 2019، علماً بأن هذه القيمة شاملة لمدفوعات عرض الاستحواذ النقدي المقدم من قِبل شركة موانئ دبي العالمية لمساهميها وهي الشركة التي كانت مدرجة سابقاً في بورصة ناسداك دبي.