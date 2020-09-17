«طاقة» تطرح سندات بقيمة 1.08 مليار درهم في المغرب

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، أمس، عن واحدة من أكبر عمليات طرح السندات الخاصة في المملكة المغربية للعام الجاري، ما يعزّز مكانتها في سوق الطاقة المغربي، حيث توفّر الشركة التابعة لها «طاقة المغرب» أكثر من 40% من احتياجات البلاد من الكهرباء. وتمّت الصفقة لدى انتهاء الأخيرة من إصدار حزمة سندات في اكتتاب خاص بقيمة 1.08 مليار درهم إماراتي.

وشهد الاكتتاب في طرح السندات إقبالاً كبيراً من قبل مستثمرين مؤهلين، ما أتاح للشركة تعزيز هيكل رأس المال وتأمين المزيد من القيمة لمساهميها. كما نتج عن الصفقة تخفيض تكلفة الديون بنسبة تزيد عن 20%، وتمديد تاريخ استحقاق الدين 11 عاماً، حتى مارس 2038.

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» إن: طرح السندات في المملكة المغربية يدل على الدور الحيوي الذي تلعبه أعمال توليد الطاقة في مجموعة «طاقة» ضمن استراتيجيّتنا للنمو على الصعيد العالمي. وقد أثبتت «طاقة» نفسها كشريك موثوق في قطاع المرافق في المغرب، من خلال نجاحها في تلبية جزءٍ كبير من الطلب المتزايد على الطاقة هناك. وأضاف: استناداً إلى قدراتنا التنافسية العديدة؛ كنطاق عملنا الواسع، واستجابتنا السريعة لمتطلبات السوق، وقدراتنا المالية الكبيرة، فإن «طاقة» ستواصل مسيرتها نحو تحقيق النمو مستفيدة من انتشار محفظة أعمالنا العالمية الحالية، إلى جانب توجيه المجموعة نحو الاستفادة من الفرص التي ستثمر عن تحقيق القيمة لمصلحة مساهمينا وشركائنا وعملائنا والمجتمعات التي نستثمر فيها.

ويأتي إصدار السندات بعد منح «طاقة المغرب» خيار تمديد اتفاقية شراء الطاقة بين «طاقة المغرب» والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المملكة المغربية لمدة 17 عاماً إضافية، للوحدات 1-4 من محطة الجرف الأصفر للطاقة، وبالتالي تعزيز القيمة من خلال تمديد فترة سداد الدين.

وتولِّد محطة الجرف الأصفر للطاقة، التابعة لـ«طاقة المغرب»، 2056 ميجاواط من الكهرباء لتلبية أكثر من 40% من احتياجات المملكة من الكهرباء، وبما يخدم نحو 18 مليون مستخدم سنويّاً.