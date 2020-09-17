«بروج» تنتج صنفاً كيماوياً يستخدم في تصنيع كمامات الوجه

أبوظبي (الاتحاد)

مع استمرار جائحة «كوفيدـ 19»، أنتجت شركة بروج للبتروكيماويات مادة الـ«HH450FB»، من محلول البولي بروبيلين، لاستخدامها في تصنيع كمامات الوجه، بالتعاون مع شركة «بورياليس».

وقال خلفان المهيري، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا في «بروج»، إنه «مع ارتفاع الطلب العالمي على كمامات الوجه، وفرنا الدعم اللازم لقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال إنتاجنا مواد مبتكرة تستخدم في تصنيع كمامات الوجه، مساهمة في مواجهة جائحة كوفيدـ 19، بالتعاون من أدنوك وبورياليس».

ومن جهته، أشاد لويس ديسال، النائب الأول للرئيس التنفيذي للعمليات في «بروج»، بالقدرات الابتكارية التي تتمتع بها الشركة في توفير حلول بلاستيكية آمنة وموثوقة وفعالة، تسهم في إضافة قيمة مهمة للناس والمجتمع. وأضاف: «مسؤوليتنا تزويد المجتمع بأصناف مبتكرة من البلاستيك، تعزز صحة وسلامة مجتمعنا وأمتنا».

ويتم إنتاج هذا الصنف الجديد من البولي بروبيلين، محلياً، في مجمع بروج للبتروكيماويات في الرويس، ومن ثم يتم تزويده إلى العملاء في دولة الإمارات، الذين يستخدمونه لإنتاج القماش الذي يدخل في صناعة كمامات الوجه. كما تدخل هذه المادة في صناعة أنواع أخرى مختلفة من كمامات الوجه للاستخدامات الطبية في المستشفيات، وكذلك في تصنيع أغطية الأسرّة وأنواع من معدات الحماية الشخصية ذات الاستعمال الواحد.