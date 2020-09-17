«القابضة» تستحوذ على حصة من «أرامكس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «القابضة» (ADQ) عن استحواذها على نسبة 22% من حصة رأس المال المُصدر بشركة «أرامكس» المدرجة في سوق دبي المالي.

وقال مرتضى حسين، قائم بأعمال رئيس الاستثمارات البديلة وعمليات الدمج والاستحواذ في «القابضة»: «تحظى«أرامكس» بمكانة ريادية كمزوّد لحلول النقل والخدمات اللوجستية، حيث تكمّل هذه الخطوة محفظة استثماراتنا في قطاع الخدمات اللوجستية، والتي تضم كلا من موانئ أبوظبي ومطارات أبوظبي والاتحاد للقطارات، لنمضي في مسيرتنا لتوسعة المنظومة اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف «على الرغم من التحديات التي يشهدها السوق، فإننا واثقون من النهج الراسخ الذي تتبعه أرامكس لمواصلة تعزيز مكانتها الرائدة في هذا القطاع، وتحفيز جهود إمارة أبوظبي التي تهدف لتكون لاعباً رئيساً في مجال التجارة والخدمات اللوجستية عالمياً.

وفي ظل زيادة الطلب على خدمات التجارة الإلكترونية هذا العام، تحظى عمليات أرامكس في خدمات تسلم وتوصيل البضائع بأهمية جوهرية لتحقيق النمو». وتم الاستحواذ على هذه الحصة من أسهم «أرامكس» عبر مجموعة من صفقات التداول، فضلاً عن صفقة مباشرة خاصة بين الطرفين.