جنوب أفريقيا.. خطة إنعاش اقتصادي غير مسبوقة لمواجهة تداعيات كورونا

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، يعتزم إزاحة الستار عن خطة غير مسبوقة للتعافي الاقتصادي تركز على محاربة الكسب غير المشروع وتشجيع الاستثمار في مجال التعدين وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية.

وجرى التفاوض حول الخطة، التي اطلعت عليها بلومبرج، بين الحكومة والنقابات العمالية ورجال الأعمال، وهي تعد الأولى من نوعها في جنوب أفريقيا وتهدف لرسم طريق للخروج من الصعوبات الاقتصادية التي زادتها جائحة فيروس كورونا.

وجاء في الخطة أن جنوب أفريقيا التي تعرض اقتصادها الضعيف لأضرار بالغة بسبب كورونا، لديها الفرصة لـ "إعادة هيكلة المشهد الاقتصادي".