«مالية الشارقة» تدشن تطبيق الاعتماد الإلكتروني الذكي

الشارقة (وام)

دشن الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة تطبيق الاعتماد الإلكتروني الذكي الذي يتيح للمستويات الإدارية العليا في الدائرة اتخاذ الإجراءات والاعتمادات الإلكترونية لجميع أنواع المستندات والمعاملات وذلك استمراراً لمنهج الجودة الذي تتبعه الدائرة في تقديم خدماتها الذكية للتيسير على المتعاملين وتحقيقاً لرؤيتها في بناء منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة والازدهار في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

حضر تدشين التطبيق الذي أطلق مؤخراً اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة ووليد الصايغ مدير عام الدائرة، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والأقسام في الدائرة.

وقدم خلال التدشين شرحاً توضيحياً عن تطبيق الاعتماد الذكي وعرض فيديو حول كيفية استخدامه.

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي إن تدشين تطبيق الاعتماد الإلكتروني الجديد يتوج مسيرة طويلة من العمل المبتكر لدائرة المالية المركزية بالشارقة التي تستمد رؤيتها من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تطوير الخدمات المالية الحكومية، كما أنه يؤكد حرص الدائرة على توفير منظومة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تغطي كافة احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية وفق معايير عالمية الجودة.