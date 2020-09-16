«الشارقة لخدمات المستثمرين» يوفر خدمات «كاتب العدل»

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مركز الشارقة لخدمات المستثمرين «سعيد»، التابع لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، عن توفير خدمات «كاتب العدل» ضمن مبنى المركز بهدف إنجاز معاملات المستثمرين المحليين والأجانب الخاصة بالمحاكم، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل.

وبموجب هذا التعاون، يقدم «كاتب العدل» في مركز (سعيد) الخدمات الخاصة بالتصديق على المحررات مثل الوكالات وعقود البيع والتنازل والإقرارات والتعهدات على أن يستغرق وقت إنجاز الخدمة في مدة لا تتجاوز الخمس دقائق.

وقال مروان صالح العجلة، المدير العام لـ(سعيد): «يأتي التعاون مع وزارة العدل لتوفير خدمات (كاتب العدل) ضمن رؤية مركز (سعيد)، في تسهيل إجراءات المستثمرين.