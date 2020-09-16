منصور بن زايد يوجّه «المركزي» بتكثيف العمل لتحقيق الأهداف

أبوظبي (وام)

برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، عقد مجلس إدارة المصرف المركزي، أمس، في قصر الوطن، اجتماعه الثامن لهذا العام.

حضر الاجتماع، معالي عبدالرحمن صالح آل صالح نائب رئيس مجلس الإدارة، ومعالي عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، المحافظ، وأعضاء مجلس الإدارة يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى، وخالد أحمد الطاير، وعلي محمد المداوي الرميثي، كما حضره مجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض المجلس إدراج مبادرات جديدة ضمن الخطط التشغيلية لدوائر المصرف المركزي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بأن يصبح المصرف من أفضل المصارف المركزية إقليمياً وعالمياً.

منصور بن زايد خلال ترؤسه الاجتماع بحضور عبدالرحمن آل صالح وعبدالحميد سعيد وأعضاء مجلس الإدارة (وام)

كما اعتمد المجلس نظام حماية المستهلك والإطار الإشرافي للبنوك، والهيكل التنظيمي لدائرة حماية المستهلك، مع الاطلاع على الإطار العام للمخاطر الخاص بالمصرف المركزي، خصوصاً ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يحدد ضوابط تعامل المصرف مع الجهات الخارجية.

واستمع الحاضرون إلى عرض حول النظام الجديد، لتسهيلات القيم المخزنة الذي أعده المصرف المركزي، بهدف تطوير الخدمات وتوفير حلول مبتكرة لإنجاز عمليات الدفع بالتجزئة في الدولة، حيث أصدر المجلس موافقته على إصدار هذا النظام.

وفي ختام الاجتماع، شكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أعضاء المجلس على جهودهم المتميزة، موجهاً سموه بضرورة تكثيف العمل، لتحقيق الأهداف المنشودة وتطلعات القيادة الرشيدة.