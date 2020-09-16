«الاتحادية للتنافسية والإحصاء» تبحث تعزيز مكانة الإمارات بالمؤشرات العالمية

دبي (الاتحاد)

بحث مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، خلال اجتماع عقد عن بُعد، برئاسة معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، سبل تعزيز الجهود لتحقيق المراكز الأولى في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، بالشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص والفعاليات المجتمعية.

وأكد معالي محمد القرقاوي أن تعزيز تنافسية دولة الإمارات في كافة المؤشرات والتقارير العالمية المتخصصة، يمثل معياراً لمنظومة العمل الحكومي في الدولة، ومقياساً للتميز والريادة في كافة قطاعاتها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أصبحت نموذجاً ريادياً سباقاً، في مجالات التطوير الإداري، وتحديث آليات العمل الحكومي، والتميز وبناء الشراكات العالمية.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء: إن حكومة الإمارات تتبنى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع، داعماً أساسياً لتحقيق الإنجازات وتحسين تصنيف دولة الإمارات في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية تواكب المتغيرات والمستجدات لدعم مسيرة التنمية المستدامة، ودفع عجلة تنافسية الدولة.

حضر الاجتماع، معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبينة التحتية، ومعالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، ومعالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عبدالله بن طوق المرّي وزير الاقتصاد، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.

كما حضر الاجتماع الدكتور محمد راشد الهاملي الأمين العام للمجلس التنفيذي - أبوظبي، والدكتور المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، ومحمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة، وحميد بن راشد بن حميد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي في أم القيوين، والدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي في رأس الخيمة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية - الشارقة، واللواء منصور أحمد الظاهري المدير العام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإنابة، وعبدالله سلطان النعيمي مدير إدارة الشؤون الاقتصادية في المجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد حميد دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وريم ناصر العتيبة ممثل لفئة الشباب.