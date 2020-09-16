«تم» تطلق المرحلة الثانية من منصة «سداد أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «سداد أبوظبي»، والتي تعتبر أحدث منصات الدفع الرقمية الموحدة لجميع الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي.

وتتضمن المرحلة الثانية من مبادرة «سداد أبوظبي»، تمكين كافة شرائح المجتمع من استخدام خاصية «payit»، وهو أول تطبيق محفظة رقمية متكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستكمال الخدمات والمعاملات الحكومية، عبر منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم».

وسيسمح تطبيق «payit»، الذي تم تطويره بالشراكة بين منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» وبنك أبوظبي الأول، لجميع شرائح المجتمع ممن لديهم هوية إماراتية سارية، بغض النظر عن الجهة التي يتعاملون معها، من إجراء مدفوعات رقمية سهلة ومبسطة لأي خدمات حكومية، من خلال هواتفهم الذكية، بالإضافة إلى الاستفادة من ميزة إرسال وتحويل الأموال.

وقال المهندس محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية : «تعد المرحلة الثانية من «سداد أبوظبي» خطوة مهمة إلى الأمام نحو تعزيز استدامة الخدمات الرقمية، وإنجازاً مهماً يساعدنا على بلوغ هدفنا الرئيس، وهو ضمان إتمام جميع الخدمات والمعاملات الحكومية رقمياً، بالتعاون والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التحديث المستمر للتقنيات والحلول الرقمية، وتوفير الممكنات الرقمية المناسبة كمنصة «سداد أبوظبي»، التي تم تصميمها، لتوفر طرقاً سلسة وآمنة وموحدة تتيح للمتعاملين إتمام عمليات الدفع رقمياً لجميع الخدمات الحكومية عبر قنواتها المختلفة.

ومن جانبه، قال أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: تعزيزاً لدور قيادتنا الحكيمة في تطوير أحدث تقنيات العمل الحكومي داخل الدولة وفي إمارة أبوظبي، فقد قام بنك أبوظبي الأول بالشراكة مع حكومة أبوظبي، ببناء وتشغيل أنظمة دفع رقمية مبتكرة لتوحيد طرق الدفع بين جميع الهيئات والجهات الحكومية داخل الإمارة، وتوحيد البرامج وأساليب الدفع لاستكمال التحول الرقمي داخل العمل الحكومي.