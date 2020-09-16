«إينوك» تفتتح 40 محطة خدمة جديدة قبل نهاية العام

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة إينوك عن خططها لافتتاح 40 محطة خدمة جديدة بحلول نهاية العام المقبل، لترفع بذلك من عدد محطات البيع بالتجزئة، ضمن شبكتها، إلى 192 محطة، في خطوةٍ تؤكّد على التزام المجموعة بدعم الاقتصاد الوطني وتشييد بنية تحتية متينة لخدمات بيع الوقود بالتجزئة، إضافة إلى تلبية الطلب المتنامي على الوقود في جميع أنحاء الدولة.

وأعلنت المجموعة عن خططها لافتتاح 16 محطة خدمة في دبي والشارقة والإمارات الشمالية بحلول نهاية العام الجاري، إضافة إلى 24 محطة خدمة أخرى ستفتتحها المجموعة، مع نهاية العام 2021.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «انسجاماً مع رؤية وتطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وتأكيداً على مكانة المجموعة الرائدة، كمساهم رئيس في قطاع الطاقة، تلتزم إينوك بتشييد بنية تحتية راسخة في قطاع التجزئة لتلبية احتياجات دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الأعوام الخمسين المقبلة».