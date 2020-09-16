«اقتصادية دبي»: 7112 شركة تعمل في البرشاء

دبي (الاتحاد)

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي الشركات الفعالة والعاملة في منطقة البرشاء، حتى اليوم، وصل إلى 7112 شركة.

وامتازت هذه الرخص بتنوعها على حسب النشاط، حيث جاء في مقدمتها الأنشطة التجارية 3602 وبلغت حصتها 50.6%، ثم المهنية 3341 وبلغت حصتها 47%، وتوزعت باقي النسب على الأنشطة السياحية والصناعية.

وفيما يتعلق بالشكل القانوني للرخص الفاعلة في منطقة البرشاء، تأتي رخص المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة أولاً بنسبة 46.3%، تليها المؤسسات الفردية بنسبة 28.6%، ثم أعمال مدنية بنسبة 18.5%.