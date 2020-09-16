العقارات تواصل دعم مؤشـرات الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (دبي)

ساهمت عمليات شراء، استهدفت أسهم شركات عقارية قيادية، في تحسن نسبي في سيولة أسواق الأسهم المحلية، وبدء عودة الثقة للمستثمرين، خاصة مع وجود توقعات بدخول سيولة استثمارية أجنبية على عدد من الأسهم النشطة، بعد توقيع معاهدة السلام التاريخية مع إسرائيل.

وواصلت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية اختبار مستويات جديدة أمس، حيث نجح مؤشر سوق دبي المالي في الإغلاق فوق مستوى 2300 نقطة، وتحديداً عند مستوى 2303 نقطة، وذلك بدعم قوي من أسهم الشركات العقارية، لاسيما «إعمار العقارية» الذي صعد بنسبة 2.38% وأغلق عند سعر 3 دراهم، ليعود إلى المستويات السعرية التي سبقت أزمة «كورونا»، إلى جانب ارتفاع أسهم الشركات التابعة مثل «إعمار للتطوير» بنسبة 4.8%، إلى 2.4 درهم، و«إعمار مولز» بنسبة 3.37%، إلى 1.53 درهم.

القيمة السوقية

وكانت محصلة التعاملات أمس، زيادة في القيمة السوقية بنحو 383 مليون درهم من زيادة القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 805 ملايين درهم، إلى 319.692 مليار درهم، مقابل انخفاض القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 422 درهم، إلى 675.230 مليار درهم.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في السوقين 678.28 مليون درهم، من تداول 371.49 مليون سهم خلال 6928 صفقة.

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، استقر المؤشر العام للسوق عند مستوى 4505.3 نقطة، وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 352.37 مليون درهم بعد تداول 98.35 مليون سهم، خلال تنفيذ 1653 صفقة.

وجاء سهم «الدار العقارية» في مقدمة الأسهم النشطة، من حيث حجم التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بحجم تداولات 36 مليون سهم، تلاه «أكسا للتأمين» بتداول 20.7 مليون سهم، ثم «بنك أبوظبي الأول» بنحو 7.1 مليون سهم.

ولم تشهد قائمة الأسهم النشطة من حيث القيمة، تغيراً عن اليوم السابق، حيث حقق سهم «بنك أبوظبي الأول» أعلى قيمة تداولات بلغت 81 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» بقيمة 79.7 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بقيمة 74.3 مليون درهم، وحقق «اتصالات» المركز الرابع بقيمة تداولات 28.1 مليون درهم.

نطاق ضيق

وجاء تحرك مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في نطاق ضيق للغاية أمس، مع استقرار الأسهم النشطة ومنها «الدار العقارية» و«أبوظبي الإسلامي»، اللذان سجلا سعر 2.06 درهم و4.23 درهم، دون تغير عن سعر اليوم السابق، إضافة إلى تحرك الأسهم النشطة في ذات النطاق، حيث انخفض سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.35%، إلى 11.26 درهم، وانخفض سهم «أبوظبي التجاري» بنسبة 0.72%، إلى 5.48 درهم، وفي المقابل ارتفع سهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.32%، إلى 37.27 درهم، و«اتصالات» بنسبة 0.36%، إلى سعر 16.58 درهم.

ورصدت بيانات سوق دبي المالي ارتفاع المؤشر العام بمقدار 9.9 نقطة وبنسبة 0.43% إلى مستوى 2303 نقطة، نتيجة لارتفاع أسهم 20 شركة، مقابل انخفاض أسهم 9 شركات، وتم التعامل على 273.13 مليون سهم، بقيمة 325.91 مليون درهم، من خلال تنفيذ 5275 صفقة.

دعم الصعود

وحقق سهم «إعمار العقارية» أعلى قيمة تداولات في سوق دبي بنحو 62 مليون درهم، وتلاه «الإمارات دبي الوطني» بقيمة تداول 59.8 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بقيمة 34.6 مليون درهم، و«إعمار مولز» بقيمة تداول 32.4 مليون سهم، في حين جاء سهم «الاتحاد العقارية» في الصدارة، من حيث حجم التداولات، بعدد 39.4 مليون سهم، وتلاه «أمان» بتداول 23.2 مليون سهم، ثم «إعمار مولز» بتداول 21 مليون سهم، فيما حل «إعمار العقارية» رابعاً بتداولات 20.7 مليون سهم.

ولليوم الثاني على التوالي، لعب سهم «إعمار العقارية» والشركات التابعة لها دوراً رئيساً في دعم صعود المؤشر العام للسوق، حيث صعد «إعمار العقارية» بنسبة 2.38%، ليغلق عند مستوى 3 دراهم، في حين سجل سهم «إعمار مولز» ارتفاعاً جديداً بنسبة 3.37% عند سعر 1.53 درهم، وانطبق الأمر ذاته على سهم «إعمار للتطوير» الذي واصل الصعود القوي بنسبة 4.8%، ليصل إلى سعر 2.4 درهم.



29.5 مليار درهم تداولات 7 شركات

بلغت قيمة الصفقات المبرمة على أسهم 7 شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 29.5 مليار درهم، منذ بداية العام 2020، وحتى نهاية النصف الأول من شهر سبتمبر الحالي. وتظهر الإحصائيات، أن السيولة المتداولة على أسهم الشركات السبع تشكل %80 تقريباً، من إجمالي سيولة التداول المسجلة على جميع أسهم الشركات المدرجة في السوق، والتي بلغت قيمتها 37 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.

ويتصدر بنك أبوظبي الوطني، قائمة الأكثر نشاطاً في سوق العاصمة، حيث بلغت قيمة التداولات على أسهمه 7.453 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية النصف الأول من سبتمبر، فيما جاءت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع في المركز الثاني بتداولات قيمتها 5.242 مليار درهم، ونحو 5.217 مليار درهم على أسهم شركة الدار العقارية.

أما مجموعة اتصالات، فبلغت 4.236 مليار درهم، و4 مليارات درهم على بنك أبوظبي التجاري، واستقطبت الشركة العالمية القابضة 3.318 مليار درهم، في حين بلغت على سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 2.425 مليار درهم.