عروض تشجيعية تقدمها «الاتحاد للعطلات»

أبوظبي (الاتحاد)

تُقدّم الاتحاد للعطلات، ذراع إدارة الوجهات وأنشطة الترفيه في الاتحاد للطيران، لعملائها فرصة للفوز بإقامة فندقية محلية من فئة الخمس نجوم، بمجرد إنفاقهم مبلغ 200 درهم أو أكثر على الخدمات التي توفرها الشركة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

إلى ذلك، قال حارب مبارك المهيري، نائب أول الرئيس لشؤون الوجهات وإدارة أنشطة الترفيه في مجموعة الاتحاد للطيران: «تحتضن الإمارات عدداً من المعالم العالمية الساحرة، بدءاً من عمارتها عالمية المستوى، مروراً بشواطئها الذهبية الهادئة، وصولاً لصحاريها الشاسعة بجمالها الطبيعي الباهر. وليس هناك أفضل من هذا الوقت لنقدّم فيه مثل هذه الجائزة».

وأضاف: «شهدنا إقبالاً واسعاً من قبل عملائنا على العطلات المحلية، كما أظهروا إقبالاً كبيراً على السفر إلى الوجهات الخارجية القريبة مثل المالديف وسيشل ومصر».