«الماريه» تدشن برنامج «سفراء الصحة والسلامة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جزيرة المارية عن تدشين برنامج «سفراء الصحة والسلامة»، وذلك بهدف الترحيب مجدّداً بالزوار والمتسوقين في مرافقها التجارية والترفيهية عالمية المستوى.

وقال بيان صادر أمس: «يعنى هذا البرنامج الجديد بالمحافظة على صحة وسلامة زائري الجزيرة ومرافقها المتنوعة مثل«الغاليريا»، وكذلك ضيوف فندق «فورسيزونز أبوظبي»، وفندق «روزود أبوظبي».

كما سيساهم بدور حيوي في تعزيز تجربة العملاء، مع الحفاظ على تدابير الصحة والسلامة في جميع الأوقات.

وقال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة العقارات والبنية التحتية التابعة لشركة »مبادلة للاستثمار«: لقد أظهر العاملون في جزيرة الماريه في مختلف مواقعهم، مرونة وتفانياً كبيراً خلال الظروف الصعبة التي مررنا بها في الفترة الماضية.