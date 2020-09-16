الليرة التركية تسجل انخفاضاً غير مسبوق أمام الدولار

تراجعت الليرة التركية لتبلغ مستوى منخفضاً غير مسبوق مقابل الدولار الأميركي، اليوم الأربعاء.

يأتي هذا الانخفاض الجديد في الوقت الذي يتواصل فيه القلق حيال التوقعات الاقتصادية.

ولامست العملة التركية قاعا عند 7.5020، وهي في تراجع في الآونة الأخيرة، وتأثرت هذا الأسبوع بخفض وكالة «موديز» لتصنيف تركيا الائتماني إلى ‭‭«B2»‬‬ من ‭‭«B1»‬‬. وفقدت الليرة 21 بالمئة من قيمتها هذا العام.